الاستعانة باستشارى لهيكلة هيئة التنشيط يتوقف على موافقة الوزراء

❏ الدميرى: الأوكران الحصان الأسود للسياحة ❏ عقد لقاء مع منظمى الرحلات ببراغ فى أكتوبر لزيادة الحركة ❏ %50 زيادة فى حجوزات الموسم الصيفى و«الشتوي» مبشر ❏ الوكالة الروسية متخوفة من عدم جاهزيتنا لاستقبال الرحلات ❏ الروتين وارتفاع تكلفة التصوير يحجب صناع السينما الهنود عن مصردعاء محمودقا

❏ الدميرى: الأوكران الحصان الأسود للسياحة

❏ عقد لقاء مع منظمى الرحلات ببراغ فى أكتوبر لزيادة الحركة

❏ %50 زيادة فى حجوزات الموسم الصيفى و«الشتوي» مبشر

❏ الوكالة الروسية متخوفة من عدم جاهزيتنا لاستقبال الرحلات

❏ الروتين وارتفاع تكلفة التصوير يحجب صناع السينما الهنود عن مصر



دعاء محمود

قال هشام الدميرى، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى، إنه يسعى حالياً للانتهاء من بعض القرارات والإجراءات الخاصة للاستعانة بشركة استشارية؛ لتقييم الوضع الحالى للهيئة وإعادة هيكلتها، مضيفا أنه بمجرد الانتهاء من ذلك سيتم رفعها لوزير السياحة يحيى راشد، ورئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقات اللازمة.

وأضاف أنه لم يستقر بعد على الشركة الاستشارية التى سيتم الاستعانة بها؛ بهدف الخروج بتوصيات لتطوير أداء الهيئة إداريا بما يتوافق مع معايير الإدارة العالمية ومعطيات السوق، لضمان سرعة إنجاز العمل.

وكشف الدميرى لـ«المال» عن ملامح خطة الهيئة للاستعداد للموسم الشتوى المقبل والتى تتمثل فى إطلاق قوافل سياحية فى دول ألمانيا وبلجيكا واليابان، إضافة إلى المشاركة فى معارض سياحية بموسكو وطوكيو وباريس وكازاخستان وذلك ابتدءا من 12 سبتمبر وحتى أواخر الشهر الجارى.

ولفت إلى أنه من المقرر المشاركة فى معرض سياحى بأوكرانيا فى شهر أكتوبر المقبل، مؤكداً أن السائح الأوكرانى أصبح الحصان الأسود للسياحة المصرية حاليا، متابعاً أن منظمى الرحلات الأوكران لديهم تخوف من عودة السياحة الروسية لمصر باعتبار أنه من الممكن الاستغناء عنهم.

وأوضح الدميرى أنه طمأن منظمى الرحلات بخصوص هذا الأمر، معلناً عن بدء تشغيل رحلات منتظمة من أوكرانيا للقاهرة عن طريق شركة الخطوط الجوية الأوكرانية، وذلك خلال شهر أبريل المقبل، إضافة إلى تشغيل رحلتين لمدينة مرسى علم.

وأشار إلى أنه لا يعتمد على سياسة المعارض فقط، وإنما يقوم حالياً بعقد اجتماعات مكوكية فى السفارات المصرية بالخارج مثل بولندا وكييف، وذلك لمقابلة منظمى الرحلات، مشددا على أن هذه اللقاءات لها مردود إيجابى.

وأكد أنه سيعقد لقاء فى السفارة المصرية مع منظمى الرحلات فى مدينة ببراغ بالتشيك خلال يومى 2 و3 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن حجوزات الموسم الشتوى القادم مبشرة لمصر، خاصة من السوق الألمانية، متابعاً أن الموسم الصيفى شهد زيادة فى حجم الحجوزات بنسبة تفوق الـ%50.

وقال الدميرى إن الهيئة قررت منذ شهر مارس الماضى، الحرص على المشاركة فى كافة المحافل والمعارض الروسية والتركيز على الإعلام الروسى حتى لا نختفى عنه، مشيراً إلى أنه قانوناً غير مسموح حالياً بعمل حملة تسويق داخل السوق الروسية نتيجة لقرار حظر الطيران، لكنه مسموح بالمشاركة فى المعارض السياحية التى تقام فى روسيا.

يذكر أن الحكومة الروسية أصدرت قرارا بحظر الطيران لمدينة شرم الشيخ، بعد سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت، فى سيناء أكتوبر 2015، ما تسبب فى سقوط ضحايا، وتمثل السياحة الروسية %50 من إجمالى الوفود التى تزور مصر سنويا.

وأضاف أن هناك أخبارا إيجابية وليست أكيدة عن عودة الرحلات الروسية لمصر، موضحاً أن هناك خطة جاهزة للترويج للسياحة المصرية داخل هذة السوق فور رفع قرار الحظر.

وكان وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف أعلن فى 7 سبتمبر الماضى، عن أن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر فى غضون شهر، عقب توقيع المرسوم الخاص لاستئناف الرحلات.

وطالب الدميرى من شركات السياحة وأصحاب الفنادق بانتهاج سياسة تسعيرية معتدلة والابتعاد عن حرق الأسعار، خاصة أن هناك تخوفا من قبل الوكالة الفيدرالية الروسية من عدم جاهزية الفنادق والشركات لاستقبال الروس، متابعاً أنه سيتم فتح صفحة جديدة مع السوق الروسية ولابد من تقديم منتج جيد حتى لا يقارنها بالمناطق الأخرى التى قام بزيارتها مثل اليونان وتركيا.

وأكد أنه تم عقد لقاءات مهنية مع منظمى الرحلات فى كييف وهولندا؛ لمطالبتهم بعدم الضغط على الفنادق لكى تخفض أسعارها، قائلاً لا يصح أن نحرق أسعارنا بهذا التدنى فالاهتمام بالمنتج والتدريب والخدمة المقدمة تأتى قبل الاهتمام بالترويج.

وعن الأسواق الأسيوية، أكد أن الهيئة تنافس على هذه الأسواق، خاصة فى السياحة الثقافية ولكن الأزمة فى الطيران، مشيراً إلى أنه قام بعقد لقاء مع بعض المسئولين بالهند لمعرفة المعوقات التى تمنعهم عن الاستفادة من مصر وتصوير أفلامهم بها، خاصة أن صناع السينما هناك ينتجون أكثر من 1200 فيلم هندى سنويا، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة التصوير بالمناطق الأثرية والسياحية والتعامل مع عدة جهات سبب رئيسى فى ذلك، موضحاً أنه تم رفع مذكرة لوزير السياحة يحيى راشد بخصوص هذا الأمر.