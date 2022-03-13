«الاستشعار عن بُعد» : طقس الإسكندرية السيئ مُستمر ليوم الثلاثاء بسبب نوة الحسوم (صور)

تشهد محافظة الإسكندرية لليوم الخامس على التوالي أجواء شتوية شديدة تزامنت مع نوة الحسوم التي هبت على البلاد بالتاسع من مارس الجاري ، صاحبتها سقوط أمطار غزيرة في طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلاً، ولاتزال تلك الأجواء تسيطر على المحافظة الساحلية في حين إستمرار نوة الحسوم ليومين آخرين.

وفي غضون ذلك قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد، أن نوة الحسوم من المُقرر أن تستمر لمدة 7 أيام منذ بدايتها يوم الأربعاء الماضي،لافتة إلى أن أمطار الإسكندرية مستمرة منذ عدة ايام ومُقرر إستمرارها في الأيام القادمة حتى يوم الثلاثاء المُقبل.

وأرجعت “شاكر” أجواء الطقس البارد والأمطار بالإسكندرية إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة، في حين تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من جنوب ووسط أوروبا، والتي تؤدي بدورها إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وكانت قد انخفضت درجة الحرارة بمحافظة الإسكندرية صباحاً بالتزامن مع سقوط الأمطار إلى 12 درجة مئوية، وسقطت الأمطار في جميع أنحاء المحافظة بنسبة بلغت نحو 70%، بينما بلغت نسبة الرطوبة 65%، ووصلت نسبة الرياح إلى 10 كيلومتر بالساعة، ولاتزال تزداد تدريجياً حتى وصلت الآن إلى 18 كيلو متر بالساعة في طقس غائم جزئياً.

وفي ظل تلك الأجواء شهدت الإسكندرية اليوم وفقاً لتصريحات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إعاقة بالحركة المرورية في المنطقة ما بين مرغم وكوبري العامرية غرب المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفرت عن وقوع حادثتي تصادم ، بسبب التكدس المروري بالمنطقة، وتم رفع آثار الحادث وعودة حركة السيولة المرورية من جديد، ولا تزال غرفة عمليات المحافظة على إستعداد للتعامل مع كافة البلاغات أثناء النوة الحالية.

ورفعت الإسكندرية اليوم درجة الإستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، و تم التشديد على رؤساء الأحياء وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، والتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحى للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار .

وتابع محافظ الإسكندرية أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على مناطق متفرقة بالأحياء، وخاصة بالمناطق الساخنة، موضحاً أن غرفة عمليات مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لإستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.