الاسترليني يهوي إلى أدنى مستوى في أكثر من 35 عاما

هبط الجنيه الاسترليني أكثر من 4% أمام الدولار أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، مسجلا إلى أدنى مستوى منذ عام 1985.

والمستوى الحالي أقل من مستويات ”الانهيار“ السابقة التي سجلها الإسترليني في أكتوبر 2016.

وجاء التراجع مع انضمام بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى في اغلاق المدارس لمكافحة فيروس كورونا.

وتضررت العملة البريطانية أيضا من موجة مبيعات عالمية في كل فئات الأصول تقريبا مع توجه المستثمرين إلى مراكمة سيولة دولارية.

وهبط الاسترليني إلى 1.1452 دولار، بينما تراجع حوالي 3% أمام العملة الأوروبية إلى 94.33 بنس لليورو وهو أدنى مستوى منذ مارس 2009.