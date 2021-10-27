«الاسترليني» يتصدر العملات الأكثر خسارة الأربعاء

تربع الجنيه الاسترليني على عرش العملات الخاسرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بينما جاء الدولار النيوزلندي في المركز الثاني، وجاء الدولار الكندي في المركز الثالث، والمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي:

الجنيه الاسترليني

انخفض الجنيه الاسترليني خلال تداولات اليوم بنسبة 2.10% ما أثر على تداولات زوج الاسترليني دولار، حيث تعافى زوج الاسترليني دولار سريعا بحوالي 30-35 نقطة من أدنى مستوياته اليومية وشوهد آخر مرة يتداول بخسائر متواضعة، أسفل منتصف 1.3700 مباشرة.

ومدد الزوج انخفاض التصحيح الحاد لليوم السابق من منطقة المقاومة 1.3825-30 وشهد عمليات بيع مكثفة خلال النصف الأول من حركة التداول يوم الأربعاء. يسحب المسار الهبوطي زوج الاسترليني دولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع واحد خلال جلسة منتصف الفترة الأوروبية، على الرغم من افتقاده لعمليات البيع.

جاء الارتداد خلال اليوم عقب التقييم الاقتصادي المتفائل لوزير المالية البريطاني ريشي سوناك أثناء عرض الميزانية الحكومية السنوية. يرى مكتب مسؤولية الميزانية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سيعود إلى مستوى ما قبل الأزمة في مطلع العام ويتوسع بنسبة 6.5% في عام 2021، وتظهر توقعات مكتب مسؤولية الميزانية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6% ومؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4% في عام 2022.

وقد عزز هذا من توقعات السوق بشأن رفع وشيك لسعر الفائدة من بنك إنجلترا في اجتماع السياسة القادم الأسبوع المقبل ومدد بعض الدعم للجنيه البريطاني. هذا، إلى جانب ظهور عمليات بيع جديدة حول الدولار الأمريكي، وساعد الاسترليني دولار في العثور على دعم مناسب قبل علامة 1.3700.

الدولار النيوزيلندي

انخفض الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم بنسبة 2.05% مما ألقى بظلاله على تداولات النيوزلندي دولار، حيث تعرض زوج النيوزلندي دولار الأمريكي لضغط هبوطي معتدل في بداية الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء وانخفض إلى أدنى مستوى يومي عند 0.7132 قبل الارتداد، وقت كتابة هذا التقرير، وانخفض الزوج بنسبة 0.2% على أساس يومي عند 0.7155.

وأظهرت البيانات من نيوزيلندا أن ثقة الأعمال ANZ انخفضت إلى -13.4 في أكتوبر من -8.6 في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، وذكرت هيئة الإحصاء النيوزيلندية أن العجز التجاري استمر في التوسع في سبتمبر، وبالإضافة إلى البيانات المخيبة للآمال، فإن التحول السلبي الذي شهدته معنويات السوق جعل من الصعب على الدولار النيوزلندي الحساس للمخاطر العثور على طلب. علاوة على ذلك ، يبدو أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين لها تأثير على عمل الزوج.

من ناحية أخرى، يظل مؤشر الدولار الأمريكي في مرحلة توطيد أقل بقليل من 94.00 يوم الخميس، ويبدو أن التراجع بنسبة 1% في عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يحد من مكاسب الدولار. في وقت لاحق من الجلسة، سيتم النظر إلى طلبات السلع المعمرة لشهر سبتمبر وبيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة للحصول على قوة دفع جديدة.

في غضون ذلك، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى أن تدفقات الملاذ الآمن يمكن أن تبدأ في السيطرة على الأسواق المالية في النصف الثاني من اليوم.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي خلال تداولات اليوم بنسبة 1.80% مما ألقى بظلاله خلال تداولات اليوم على زوج الدولار كندي، حيث اخترق زوج الدولار كندي حاجز 1.2400 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة واصطدم بالقرب من قمم أسبوعين في الساعة الماضية. شوهد الزوج آخر مرة يتداول حول المنطقة 1.2415-20 ، مرتفعا بنسبة 0.25% لليوم.

وتراجعت أسعار النفط الخام وعكست المكاسب المسائية أقرب إلى قمم عدة سنوات. وقد أدى هذا بدوره إلى تقويض الدولار الكندي المرتبط بالسلع وكان بمثابة رياح خلفية لزوج الدولار كندي. بصرف النظر عن هذا، يمكن أن تعزى آخر مرحلة من الارتفاع المفاجئ خلال الساعة الماضية أو نحو ذلك إلى ظهور بعض عمليات الشراء حول الدولار الأمريكي.

تبين أن بيانات الماكرو الأمريكية المتفائلة يوم الثلاثاء كانت عاملا رئيسيا أدى إلى تمديد بعض الدعم للدولار وسط توقعات بتشديد السياسة في وقت مبكر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن الحالة المزاجية السائدة للمخاطرة، جنبا إلى جنب مع المزيد من التراجع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، قد تؤدي إلى الحد من مكاسب العملة الخضراء التي تعتبر ملاذا آمنا