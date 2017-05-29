الاسترلينى يلتقط أنفاسه بعد تقلص شعبية المحافظين

المال- خاص بعد أن واجه الجنيه الاسترليني أسوأ أسبوع منذ فبراير الماضى، ولا سيما يوم الجمعة الماضى على وجه الخصوص، التقط أنفاسه واستقر مرتفعًا فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية. وجاء الصعود بعدما أظهرت آخِر استطلاعات للرأى…

المال- خاص

بعد أن واجه الجنيه الاسترليني أسوأ أسبوع منذ فبراير الماضى، ولا سيما يوم الجمعة الماضى على وجه الخصوص، التقط أنفاسه واستقر مرتفعًا فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية.





وجاء الصعود بعدما أظهرت آخِر استطلاعات للرأى ارتفاع معدلات التأييد لحزب العمال فى مواجهة المحافظين، وبلغ الاسترلينى مستوى 1.2840 مقابل الدولار.

وكان الاسترلينى قد تراجع فى تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة 2%، مقابل العملات الرئيسية.

وكان الاستطلاع الذى أجرته وكالة رويترز قد أظهر أن الفارق فى التأييد بين حزبى العمال والمحافظين تقلَّص بمقدار 20 نقطة منذ أبريل الماضى.

وخسر الاسترلينى ما يقرب من 13% من قيمته مقابل الدولار منذ استفتاء يونيو الماضى، والذى جاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأظهر الاستطلاع الأخير أن حزب المحافظين لا يزال متقدمًا على حزب العمال بمعدل يتراوح بين 6 و13 نقطة، وهو معدل أقل بكثير من مثيله فى الاستطلاع السابق الذى رجّح فوزًا كاسحًا للمحافظين.

وتعكس نتائج الاستطلاع الأخير تغييرًا كبيرًا فى مزاج الناخب البريطانى نتيجة الانتقادات الحادة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بسبب إجراء تعديلات كبيرة على منفيستو حزب المحافظين وتعهُّدها بخفض عدد المهاجرين واتهامها بالسير على خطى الرئيس الأمريكى ترامب.

وطرحت الصحيفة البريطانية سؤالًا عما إذا كان فوز المحافظين ما زال مؤكدًا ومحسومًا فى ظل نتائج الاستطلاع الأخير والذى قلب الموازين.