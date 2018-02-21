الاستخبارات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية

عادل عبدالجواد كشف موقع "ديبكا" المقرب من الدوائر الاستخباراتية الإسرائيلية أن الوحدة 8200 أكثر الوحدات سرية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبطت هجوما جويا خطط له تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذه في أستراليا العام الماضي. ووفقا لما ذكره "ديبكا" فإن المعلومات الإسرائيلية أدت إلى اعتقال اثنين من ال

عادل عبدالجواد

كشف موقع “ديبكا” المقرب من الدوائر الاستخباراتية الإسرائيلية أن الوحدة 8200 أكثر الوحدات سرية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبطت هجوما جويا خطط له تنظيم “داعش” الإرهابي لتنفيذه في أستراليا العام الماضي.

ووفقا لما ذكره “ديبكا” فإن المعلومات الإسرائيلية أدت إلى اعتقال اثنين من الأستراليين من أصل لبناني كانوا يخططون لتفجير طائرة إماراتية تابعة لشركة الاتحاد، فوق أستراليا، وتسميم الركاب بالغاز.

ويفيد الموقع الإسرائيلى أن شخصا من داعش في سوريا أرسل عبوات ناسفة إليهم عبر الشحن الجوي من تركيا لتنفيذ الهجومن لكن عثر على العبوة الناسفة فى حقيبة احد المتهمين قبل ان يستقل رحلة الطيران من “سيدنى” الاسترالية يوم 15 يوليو.

ووفقا للمعلومات المنشورة بالموقع، قدمت الوحدة الاسرئيلية 8200 خدمات للأمن والاستخبارات في أستراليا بمعلومات أدت إلى منع الهجوم الجوي الذي حاول داعش تفيذه.

ونقل “ديبكا” عن ضابط كبير فى الوحدة 8200 ان التكنولوجيات التى طورتها الوحدة تمكنت فى العام الماضى من احباط العشرات من الهجمات الارهابية فى يهودا والسامرة.

ونقل “ديبكا” أيضا أن مصادر قولها أن هذه المعلومات نشرت قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة وأستراليا ووسائل الإعلام اللبنانية.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي أن الوحدة 8200 صدت الهجمات الإلكترونية الإيرانية التي كانت موجهة ضد إسرائيل.