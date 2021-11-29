الاستثنائي.. ميسي يتوّج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه

توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، والمقدمة من جانب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وتفوق ليونيل ميسي على كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وجورجينيو، لاعب…

توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، والمقدمة من جانب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وتفوق ليونيل ميسي على كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وجورجينيو، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ونجح ليونيل ميسي في التتويج مع منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا، على حساب البرازيل، في النهائي الأخير، كما نجح في التتويج بجائزة هداف الليجا، مع برشلونة قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.

في سياق متصل، فاز الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

ويأتي تتويج دوناروما بجائزة أفضل حارس في العالم بعد تتويجه بلقب يورو 2020، إلى جانب تتويجه كأفضل لاعب في البطولة.

وتفوق دوناروما على كل من البرازيلي إيديرسون، حارس مانشستر سيتي، كاسبر شمايكل، حارس ليستر سيتي، إدوارد ميندي، حارس تشيلسي، تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان.

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