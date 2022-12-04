«الاستثمار من أجل التوظيف» تقدم منحًا تصل إلى 10 ملايين يورو لتمويل جميع المشروعات

تقدم مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف تمويلًا بمنح لا ترد تصل إلى 10 ملايين يورو، لتمويل جميع المشروعات في مصر، وتهتم المبادرة بتمويل المشروعات الخضراء.

وتعتبر مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف آلية استثمار لخلق فرص العمل، وتقدم منحًا تنافسية للمشاركة في تمويل مشروعات القطاع العام أو مشروعات مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدان الشريكة الثمانية في أفريقيا، بما في ذلك مصر.

وقال رؤوف خلف، الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، خلال مؤتمر صحفي بحضور «المال»، إن المبادرة تعمل على توفير دعم مادي بهدف مساعدة المستثمرين الذين يواجهون صعوبات في تدبير اجمالي التمويل المطلوب لبدء مشروعهم في هذه البلدان. إذ تسعى المبادرة لتوفير 125 وظيفة مقابل كل مليون يورو.

وأكد «خلف» أن هذه المشروعات مساهمة فعالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الحد من البطالة وبالتالي التخفيف من حدة الفقر، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة نحو زيادة فرص العمل للشباب.

وأكد كريم جاد، مسئول المبادرة في مصر إنه سبق أن نفذت المبادرة دعوة ناجحة لتقديم العروض في مصر في نوفمبر 2021.

وأضاف أنه يتم التحضير الآن لدعوة خاصة بسيدات الأعمال ومشاركة المرأة في سوق العمل.

ويجب ألا تتجاوز مدة الاستثمار المخطط له حتى بدء التشغيل 24 شهرًا، بالتوازي مع أهداف مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف (IFE)، تحتاج المشروعات المؤهلة كذلك إلى المساهمة في خلق فرص العمل بالمؤسسة المترشحة بالإضافة إلى الكيانات الأخرى المتأثرة إيجابا بالمشروع المقترح (التأثير المضاعف).

أنواع المشروعات التي تمولها مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف

تمنح المبادرة منح تمويل مشترك تتراوح من مليون إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع من خلال عملية تقديم طلبات تنافسية، إذ تم إطلاق الدعوة الأولى لتقديم مقترحات المشروعات فى مصر فى 30 نوفمبر 2021 لتلقي طلبات لأربعة أنواع من المشروعات ذات الأولوية.

‏أولًا: مشروعات تطوير وإنشاء البنية التحتية لخلق فرص عمل- مؤسسات غير هادفة للربح (منحة تصل إلى 90% من تكلفة المشروع).

‏ثانيًا: مشروعات خدمية بغرض خلق فرص عمل- مؤسسات غير هادفة للربح (منحة تصل إلى 75% من تكلفة المشروع).

‏ثالثًا: مشروعات تعزز خلق فرص العمل بشكل مباشر وذو أثر لا يقتصر على كيان مقدم الطلب – مؤسسات هادفة للربح (منحة تصل إلى 50% من تكلفة المشروع).

‏رابعًا: مشروعات تعزز خلق فرص عمل بشكل مباشر من قبل مقدم الطلب – مؤسسات هادفة للربح (منحة تصل إلى 25% من تكلفة المشروع.