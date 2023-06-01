«الاستثمار من أجل التوظيف» تدعم المؤسسات بـ 10 ملايين يورو لكل مشروع

دعت مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح للتقدم بطلبات للحصول على منح للتمويل المشترك تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع.



وتعد هذه المبادرة آلية استثمارية تأسست لخلق فرص عمل، وتقدم المبادرة منح تمويل مشترك للمشاريع العامة والخاصة في ثمانية بلدان إفريقية مشاركة، ويُفتح باب تقديم عروض المشاريع لجميع القطاعات الاقتصادية من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023.



المشاريع المستهدفة



وتستهدف المبادرة أربع فئات من المشاريع الاستثمارية:

المشاريع غير هادفة للربح ولها تأثير في خلق فرص عمل (بدون إيرادات)، وتحصل هذه المشاريع على منحة تصل إلى 90% من تكلفة الاستثمار.

المشاريع غير هادفة للربح ولها تأثير في خلق فرص عمل (مع توليد إيرادات)، ويمكن لهذه المشاريع الحصول على تمويلات تصل إلى 75% من التكلفة الاستثمارية.

المشاريع التجارية والهادفة للربح وذات تأثير واسع النطاق على خلق فرص عمل لدي مؤسسات وشركات مستفيدة من تنفيذ المشروع (كيانات طرف ثالث)، وتحصل على منحة تصل إلى 35% من تكاليف الاستثمار.

المشاريع التجارية والهادفة للربح ولها تأثير في إيجاد فرص عمل داخل كيان المتقدم، ويحق لهذه المشاريع الحصول على منحة تصل إلى 25% من التكلفة الاستثمارية.

وتمول مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» فقط المشاريع الناضجة والتي لديها قابلية التنفيذ والتي تتوافر فيها فرصًا للاستدامة من الناحية التشغيلية والمالية، وعلى المتقدمين المساهمة في تكاليف تمويل المشروع. ويجب عليهم أيضًا إثبات أنهم لا يستطيعون تغطية كامل احتياجاتهم التمويلية من مصادر أخرى.



إجراء التقديم

يمكن للشركات الخاصة وكذلك المؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح تقديم مقترحات استثمارية حتى 30 يونيو 2023.

ويمكن أيضًا لتحالفات الشركات و/أو المؤسسات تقديم مقترحات المشاريع. وفي الخطوة الأولى، ستقوم المبادرة بالاختيار من مقترحات المشاريع المقدمة.

أما في المرحلة الثانية، سيُطلب من المتقدمين المرشحين تقديم دراسة تفصيلية للمشاريع، والذي سيخضع إلى الفحص النافي للجهالة، على أن يتم تقديم عقد بالمنحة للمتقدمين الناجحين.