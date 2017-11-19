الاستثمار توقع اتفاقيتين بمليار جنيه لتنمية سيناء مع الصندوق الكويتي

سحر نصر:الاتفاقيتين لدعم مشروع توصيل شبكات مياه الشرب بالعريش.. و استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء عبد الوهاب البدر: حريصون على دعم المشروعات التنموية بسيناء أحمد عاشور وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، اتفاقيتين مع عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق

سحر نصر:الاتفاقيتين لدعم مشروع توصيل شبكات مياه الشرب بالعريش.. و استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء

عبد الوهاب البدر: حريصون على دعم المشروعات التنموية بسيناء



أحمد عاشور

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، اتفاقيتين مع عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم مشروعات بشمال سيناء، بقيمة إجمالية 17.5 مليون دينار كويتى ما يوازى نحو مليار جنيه، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت، بحضور غدير حجازى، مساعدة الوزيرة.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاق الأول، هو تمويل مشروع توصيل شبكات وروافع مياه الشرب بمدينة العريش بقيمة 12.5 مليون دينار كويتي، في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وذكرت نصر أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بالعريش لتتواكب مع التزايد السكاني بالمدينة حتى عام 2037 مما يساهم في رفع مستوى التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة للمدينة سواء السكنية أو السياحية أو غيرها، ويأتي هذا في إطار البرنامج التمويلى الذى يساهم به الصندوق الكويتي الذى تبلغ قيمته الإجمالية 900 مليون دولار على ثلاث سنوات لتمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الاتفاق الثاني هو ملحق لاتفاقية تمويل مشروع استصلاح 400 الف فدان فى شمال سيناء بقيمة 5 مليون دينار كويتي، ويستهدف احداث اثر تنموى واجتماعى مستدام في مصر بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، حيث يأتي ضمن برنامج الحكومة لتنمية سيناء وسيترتب عليه توفير فرص العمل لشباب الخريجين، وإتاحة الفرصة لإنشاء مجتمع سكنى بالمنطقة لرفع المستوى الحضاري وتنمية البيئة السيناوية والمجتمعية عن طريق زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن مساعدة المزارعين بتحسين الصرف بأراضيهم وتسهيل نقل محاصيلهم الى الأسواق وتسهيل مرور الأسمدة والمبيدات وزيادة الثروة الحيوانية، علاوة على توفير فرص عمل لما يزيد على 5000 شخص وتشجيع الاستثمار بالمنطقة.

وأكد عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حرص الصندوق الكويتي للتنمية على دعم المشروعات في سيناء، موضحا أنه دعم مصر حتى الآن بنحو 2.763 مليار دولار، وجهت لتمويل 44 مشروعا تنمويا في مجالات عدة، بالإضافة الى 15 منحة فنية بقيمة 52 مليون دولار.