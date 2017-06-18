الاستثمار توضح تفاصيل اتفاق جنرال إلكترتك

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن أن المفاوضات التى اجرتها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والنقل، مع شركة جنرال الكتريك حول توريد 100 قاطرة من طراز “GE ES40ACi Light Evolution Series ” متعددة الأستخدام للركاب وبضائع لهيئة سكك حديد مصر، تضمنت رفع المكون المحلى من 35 % إلى 50 %.

وأكدت الوزيرة، أن الشركة عرضت أن يكون المكون المحلى 35 %، لكن بعض مفاوضات وزاراتى الاستثمار والتعاون الدولى والنقل معها تم رفع المكون المحلى إلى 50 %، مشيرة إلى أن الاتفاقية التى شهد السيد المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيعها، أمس، جاءت نتيجة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع جيف أميلت، المدير التنفيذى لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، خلال الزيارة الرسمية التى قام بها سيادته إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن” فى الأسبوع الأول من شهر ابريل الماضى، موضحة أن الوزارة نسقت مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والذى وضع خطة لتطوير قطاع سكك حديد مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاتفاقية تأكيدا على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وحرص واشنطن على ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد القمة التى عقدت بين السيد الرئيس والرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى واشنطن.

واعربت الوزيرة عن سعادتها بالتعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والنقل، موضحة أن التنمية الشاملة تحتاج إلى زيادة شبكات الربط.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الاتفاقية تتضمن صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاماً من أجل توفير قطع غيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة و 81 قطار لجنرال إلكتريك حالياً ضمن أسطول هيئة سكك حديد مصر، وتتضمن الإتفاقية استخدام “برنامج تدريب جنرال إلكتريك للنقل” كمنصة لتدريب أكثر من 275 مهندس وتقني في هيئة سكك حديد مصر، كما يتضمن الإتفاق حلول مالية شاملة وتنافسية لتمويل المشروع مقدمة من جانب جنرال إلكتريك من خلال وكالة تنمية الصادرات الكندية (EDC).

وأوضحت الوزيرة، أنها بحثت مع جون رايس، نائب رئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك والرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة جنرال إلكتريك العالمية للتنمية، على هامش التوقيع، زيادة التعاون بين الحكومة وجنرال إلكتريك خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثمارات الشركة فى مصر.

وأشار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إلى أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعظيم دور هيئة سكك حديد مصر فى نقل البضائع عبرها فى ضوء قوة جرارات جنرال الكتريك التى تصل إلى 400 حصان، لافتا إلى أن الشحنة الأولى لهذه الجرارات والبالغة نحو 25 جرارا ستصل فى 2018.

من جانبه، قال جون رايس: “أهمية هذه الشراكة ترجع إلى قدرتنا على تقديم حلول شاملة، ونعمل مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر على كافة نواحي المشروع، من توفير حلول تمويلية مستدامة من خلال شركائنا، إلى تصنيع وصيانة قطاراتنا، وخدامات طويلة الأجل بالأضافة إلي تدريب وتطوير القدرات التقننية محالياً، ويأتي هذا في كوننا شريكا ملتزماً لمصر، حريصاً على تقديم حلول متكاملة وتركيزنا دائماً على المستقبل ويمثل “برنامج تدريب جنرال إلكتريك للنقل” منصة يمكن من خلالها البناء على ابتكارات وافكار الشركة بسواعد كل المشاركين فيه”.

وأضاف:”انا سعيد بحدوث هذه الاتفاقية فهى تأكيدا على نجاح زيارة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، إلى واشنطن”، وتابع:”من المهم أن يحدث تطوير للبنية الاساسية فى مصر”.