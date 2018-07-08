«الاستثمار» توافق على تأسيس شركتى ثروة كابيتال للتأمين

كتب- ماهر أبوالفضل: وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسبوع الماضى، على منح الترخيص لتأسيس شركتى ثروة للتأمين - حياة وممتلكات، التى تستحوذ مجموعة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية على حصة الأغلبية بهيكل ملكيتهما.ويبلغ رأس المال المصدر لكل شركة 100 مليون جنيه، بإجمالى 200 مليون

كتب- ماهر أبوالفضل:



وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسبوع الماضى، على منح الترخيص لتأسيس شركتى ثروة للتأمين – حياة وممتلكات، التى تستحوذ مجموعة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية على حصة الأغلبية بهيكل ملكيتهما.

ويبلغ رأس المال المصدر لكل شركة 100 مليون جنيه، بإجمالى 200 مليون جنيه للشركتين، مدفوع منه النصف.

ويتوزع هيكل ملكية «ثروة لتأمين الممتلكات»، بنسبة %85 للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و%15 تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية – ويمتلك أحد المستثمرين الأفراد نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1 فى الألف، بغرض التوافق مع قانون الشركات المساهمة، الذى يشترط مشاركة 3 مساهمين علىالأقل بهيكل الملكية.

فيما يتوزع هيكل ملكية «ثروة لتأمين الحياة»، بنسبة %80 لثروة كابيتال، و%15 للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية- مقابل %5 لأحد المستثمرين الأفراد.

وقال مسئول بارز، وثيق الصلة بالشركتين لـ «المال» إنه من المقرر التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، الاسبوع المقبل للحصول على موافقة نهائية لبدء ممارسة النشاط.

وتوقع الحصول على الموافقة النهائية- ترخيص التشغيل- خلال شهر من تقديم الطلب، لافتا إلى أنه لم يتم الاستقرار بشكل نهائى على من يتولى منصب رئيس مجلس إدارة كل شركة.

ومن المقرر وفقا للمصدر، استكمال رأس المال المدفوع ليصل إلى 100 مليون جنيه لكل شركة، خلال 5 سنوات من مزاولة النشاط.

وتتواجد «ثروة كابيتال» بقطاع التأمين عبر شركة كونتكت لوساطة التأمين، المملوكة لـكونتكت للسيارات، أحد أذرع «ثروة».

وكشف حازم موسى، المدير التنفيذى لثروة كابيتال، فى تصريح سابق للمال، أن شركته تنفذ خطة توسعية تهدف إلى تنويع الخدمات التمويلية المقدمة للعملاء، لتشمل التمويل الاستهلاكى، والتأجير التمويلى، والتوريق، وأخيرًا التأمين والتخصيم.