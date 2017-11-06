الاستثمار توافق على تأسيس أول شركة لإدارة الموانئ الجافة

السيد فؤادوافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رسميًا على تأسيس الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة، والمناطق اللوجيستية المتميزة.وتتبع الشركة الجديدة وزارة النقل، لتصبح أول الشركات الحكومية المتخصصة في نشاط إدارة الموانئ الجافة، والمناطق اللوجيستية، وذلك بالتزامن مع إصدار القانون

السيد فؤاد

وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رسميًا على تأسيس الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة، والمناطق اللوجيستية المتميزة.

وتتبع الشركة الجديدة وزارة النقل، لتصبح أول الشركات الحكومية المتخصصة في نشاط إدارة الموانئ الجافة، والمناطق اللوجيستية، وذلك بالتزامن مع إصدار القانون 10 لسنة 2017، الخاص بالموانئ الجافة والتخصصية.

وتساهم وزارة النقل فى الشركة الجديدة بـ 80%، بينما تصل مساهمة “الأهلى كابيتال القابضة” 15%، كما تساهم “المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية”بـ 5% .

وأشار النظام الأساسي للشركة المصرية للموانئ البرية والجافة، والمناطق اللوجيستية المتميزة، وفقا للنموذج الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار، وحصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن غرض تأسيسها يتركز في 18 بندا، يشمل إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجستية، إنشاء البنية الأساسية والمباني الإدراية والمصانع، إنشاء محطات الحاويات وصوامع الغلال، بجانب المخازن والثلاجات بأنواعها.

كما نصت أغراض الشركة على إقامة وإدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي، أو إعداده للتوزيع، أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام.

وأيضا تصميم وإنشاء وإدارة وتشغل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها على اختلاف مصادرها “وقود – شمسية – رياح – حيوية”، بالإضافة إلى تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وإقامة وتشغيل مصنع لمعالجتها وتدويرها، وإنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها .

ويمكن للشركة القيام بأعمال تطوير وإنشاء الطرق المؤدية إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتأجير ومنح حق انتفاع بالأراضي المخصصة للموانئ والمناطق اللوجستية، بعد موافقة الهيئة العامة للموانئ الجافة والبرية، والتسويق والترويج لأنشطة الموانئ والأراضي المخصصة للنشاط.

كما يمكن لها القيام بأعمال الشحن والتفريغ، وتوريد جميع المعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل الموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة جميع مكونات الموانئ، وكل ما يلزم للحفاظ على حالة الميناء جيدة ومستقرة .

كما تقوم بأعمال النقل الجماعي والبضائع داخل ومن وإلى الموانئ والمناطق اللوجيستية، وأي مناطق أخرى في حدود الضوابط التى تضعها أجهزة الدولة.

وتضمنت الصحيفة إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات إلكترونية متقدمة ونظم مراقبة حديثة للموانئ والمراكز اللوجستية، علاوة على إقامة وتشغيل أو إدارة وصيانة شبكات ومحطات الصرف الصحي أو الصناعي، وشبكاتها وتوصيلاتها ومحطات المعالجة.