الاستثمار تنتظر موافقة قناة السويس على تحويل شرق بورسعيد لمنطقة حرة

أحمد عاشور: تنتظر الهيئة العامة للاستثمار موافقة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، لتحويل 35 كيلومترًا مربعًا بمنطقة شرق بورسعيد لمنطقة حرة عامة، ضمن خطة التوسع فى إقامة مناطق حرة جديدة، بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد. وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن مجلس الوزراء وافق على إقامة م

أحمد عاشور:

تنتظر الهيئة العامة للاستثمار موافقة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، لتحويل 35 كيلومترًا مربعًا بمنطقة شرق بورسعيد لمنطقة حرة عامة، ضمن خطة التوسع فى إقامة مناطق حرة جديدة، بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد.

وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن مجلس الوزراء وافق على إقامة منطقة حرة فى شرق بورسعيد، وتمت مخاطبة «قناة السويس» أكتوبر الماضى، خاصة بعد الإعلان عن قرب الانتهاء من تطوير البنية التحتية للمنطقة بحلول يونيو 2018.

وذكرت المصادر أيضا أنه تم العرض على مجموعة «السويدي» لتطوير 1400 فدان كمنطقة حرة عامة فى العاشر من رمضان، وفقا لترشيح من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وفى انتظار رد المستثمر، كما تعد المنطقة الحرة فى العاشر بديلة لموقع اختارته وزارة الاستثمار فى مدينة بدر.

وتمت الموافقة على إنشاء مدينة للحرفيين فى الجيزة على مساحة 110 أفدنة، وتم تشكيل جلسة لجنة لتحديد التكلفة الاستثمارية لتوصيل المرافق.

وفى سياق متصل، قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدول أمس، بوضع حجر الأساس لتوسيع المنطقة الحرة (المرحلة الثالثة) وإنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة 677 فدانا مقسمة على مرحلتين، الأولى 110.4 فدان، وعليها مشروعات قائمة، ومرحلة ثانية على مساحة 35 فدانا تم الانتهاء من ترفيقها، وتبلغ عدد المشرعات المقامة بالمنطقة 98 مشروعا، بإجمالى رؤوس أموال 683.5 مليون دولار، بإجمالى تكاليف استثمارية 1.2 مليار دولار، توفر 17392 فرصة عمل.

وتتركز المشروعات فى تصنيع الملابس الجاهزة والجلود وتصنيع الكيماويات، والخدمات البترولية، وتخزين البضائع وإعادة تصديرها لخارج البلاد.

وأضافت نصر أنه سيتم تجهيز فرع مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية، وإمداده بكل المستلزمات والإمكانيات التى تسهل إنهاء إجراءات التأسيس فى أسرع وقت.

وأشارت نصر إلى خطة الوزارة لتطوير المناطق الحرة وإنشاء مناطق استثمارية فى كل المحافظات خلال السنوات المقبلة، لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، نظرا لدورها فى تمكين المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التى يقوم بإنتاجها فى أى بقعة بشتى أنحاء البلاد، إضافة إلى أنها تجعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير المنتجات فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

قالت منى زوبع، رئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن هناك زيادة بنسبة %50 فى عدد الشركات التى تم تأسيسها بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد.

وتسعى الحكومة للوصول بمعدل الاستثمار الأجنبى إلى 10 مليارات دولار خلال العام الحالى.

وأضافت زوبع أنه يوجد طلبات للحصول على أراضٍ بالمرحلة الثالثة للمنطقة الحرة بالإسماعيلية من شركات يابانية وكورية لإقامة مشروعات جديدة، كما أن إحدى الشركات التركية طلبت الحصول على 25 فدانا لإقامة مشروع للغزل والنسيج.