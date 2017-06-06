الاستثمار تقيّم 580 شركة ضمن برنامج الطروحات في البورصة

أحمد عاشور وشريف عمر:قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الحكومة تجري تقييما لنحو 580 شركة لبحث اختيار الشركات المؤهلة للطرح في البورصة وتوسيع قاعدة المساهمة الشعبية في ملكيتها.جاء ذلك خلال سحور العمل الذي تنظمه الجميعة المصرية للإستثمار لمناقشة إجراءات تنشيط وتهيئة

أحمد عاشور وشريف عمر:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الحكومة تجري تقييما لنحو 580 شركة لبحث اختيار الشركات المؤهلة للطرح في البورصة وتوسيع قاعدة المساهمة الشعبية في ملكيتها.





جاء ذلك خلال سحور العمل الذي تنظمه الجميعة المصرية للإستثمار لمناقشة إجراءات تنشيط وتهيئة مناخ الاستثمار.

وذكرت الوزيرة انها طلبت من رئيس الوزراء تفعيل اللجنة الوزارية عن طروحات الشركات في البورصة بحيث تضم وزارات مثل قطاع الأعمال العام كما جاري ضم وزارات مثل النقل والإسكان لانتخاب الشركات المؤهلة.