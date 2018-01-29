الاستثمار تعترض على عضو بإدارة مطاحن غرب الدلتا لإدراجه بقوائم الإرهاب

رجب عز الدينقالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إن الهيئة العامة للاستثمار أخطرتها بعدم جواز عضوية المثنى محمد لطفى الفقى بمجلس الإدارة على خلفية إدراج اسمه بقوائم الإرهاب عام 2014.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها خاطبت الهيئة للاستفسار عن الإجراءات القانونية المتخذة فى هذا الشأن، منوهة بأ

رجب عز الدين



قالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إن الهيئة العامة للاستثمار أخطرتها بعدم جواز عضوية المثنى محمد لطفى الفقى بمجلس الإدارة على خلفية إدراج اسمه بقوائم الإرهاب عام 2014.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها خاطبت الهيئة للاستفسار عن الإجراءات القانونية المتخذة فى هذا الشأن، منوهة بأن المثنى الفقى ما زال يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة حتى الآن.

وأدرجت محكمة جنيات القاهرة الدائرة السادسة (شمال) فى 12 يناير 2014 ثلاث مساهمين بالشركة على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

وتشمل الأسماء المدرجة محمد عبدالحميد أحمد لطفى الفقى المساهم بنسبة 11.86% من رأس مال الشركة، وكذلك المثنى محمد عبدالحميد الفقى مساهم بالشركة بنسبة 8.32 %، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة وعضو بلجنة المراجعة الداخلية ولجنة شراء القمح.

وكما تشمل الأسماء فاطمة النبوية محمد أبو الحسن فؤاد نصر مساهمة بالشركة بنسبة 6.33% من رأس مال الشركة.