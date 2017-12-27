الاستثمار ترجح إقرار البرلمان قانون سوق المال فى يناير

❐ فريد: 8 شركات تتقدم للقيد و5 أخرى تستعلم عن المنظومة ❐ البورصة تقترح تفعيل نظام صانع السوق على الأسهم المقيدة وعدم ربطه بالمؤشراتأحمد على – منى عبدالبارىقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تناقش حاليًّا تعديلات قانون سوق المال، ويُتوقع الانتهاء منها، وع

❐ فريد: 8 شركات تتقدم للقيد و5 أخرى تستعلم عن المنظومة

❐ البورصة تقترح تفعيل نظام صانع السوق على الأسهم المقيدة وعدم ربطه بالمؤشرات

أحمد على – منى عبدالبارى

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تناقش حاليًّا تعديلات قانون سوق المال، ويُتوقع الانتهاء منها، وعرضها على اللجنة العامة خلال شهر يناير المقبل.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تشمل عدة آليات تساعد على تعميق مفهوم الشمول المالى، من بينها قانون التخصيم والتأجير التمويلى، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من نصوص تعديلات القانون لاقت تأييدًا وموافقة مشتركة من الوزارة، واللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

وأشارت إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية دعمت جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، إذ شهد العام 2017 دخول 1150 مستثمرًا جديدًا بزيادة %26 مقارنة بالعام 2016، كما سجلت تداولات السوق 292 مليار جنيه، لتصل لأعلى مستوياتها منذ العام 2009.

وكشف محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، عن وجود 8 شركات من المحتمل تقدمها للقيد بالبورصة خلال العام المقبل، فيما استعلمت عن منظومة القيد 5 كيانات.

وأضاف أن تطور الأداء بسوق المال كان مرتبطًا بشدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة المصرية منذ عام 2016.

وأضاف أن الإدارة عقدت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع أكثر من 29 صندوق استثمار أجنبى خلال الفترة الماضية، تقوم على إدارة نحو 5 تريليونات دولار، من أجل حثهم على المشاركة والاستثمار بسوق المال المصرية.

وتابع فريد: إن الصناديق والمؤسسات الأجنبية طالبت بضرورة زيادة قيم التداولات، وإضافة آليات تداول جديدة للسوق، علاوة على طرح عدد من الشركات الكبيرة ذات رؤوس الأموال المرتفعة.

وعلى صعيد تحسين وتطوير بيئة التداول، أشار رئيس مجلس إدارة البورصة، إلى أن الأخيرة اتخذت عدة قرارات ساهمت فى تيسير التعاملات، مشيرًا إلى قرار تخفيض زمن الإيقاف المؤقت من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط الذى ساهم فى ارتفاع متوسط قيم التعاملات اليومية من 700 مليون إلى 1.2 مليار جنيه.

وتابع قائلًا: إن البورصة أقرت أيضًا تعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية فى حالة التوزيعات النقدية، مشيرًا إلى أن القرار جاء ليتيح لآليات العرض والطلب القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدى.

وعلى صعيد الأدوات الجديدة، أوضح أن البورصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية أدخلتا تعديلاً يسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات بنظام الشراء الهامشى بنسبة 80%، بالإضافة إلى تعاملها بنظام التداول فى ذات الجلسة.

وكشف أن البورصة قامت بهيكلة سوق خارج المقصورة، إذ قامت بزيادة المدة الزمنية الخاصة بإخطار شركات السمسرة لإدارة البورصة بتنفيذ عمليات نقل الملكية غير المقيدة لتكون شهرًا.

وأوضح فريد أن البورصة قدمت اقتراحًا بتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلينج”، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات الفنية للبنية التكنولوجية بالتعاون مع شركة “مصر المقاصة” تمهيدًا لتنفيذ المقترح حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشف رئيس البورصة عن اقتراح تعديل نظام صانع السوق وإتاحته على أوراق مالية متعددة، دون ربط النظام بصناديق المؤشرات، وذلك من أجل رفع معدلات السيولة فى السوق.

واستعرض فريد أداء البورصة، لافتًا إلى تحقيقها أعلى قيم تداول سنوية منذ عام 2009، إذ سجلت 292 مليار جنيه خلال 2017 بنسبة نمو %40 عن العام الماضى، بجانب تنفيذ نحو 45 عملية زيادة رؤوس أموال بقيمة 9.7 مليار جنيه، موضحًا أن رأسمال الأسهم المقيدة ارتفع بنحو 200 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأشار إلى تسجيل المتعاملين الأجانب صافى شراء بقيمة 7.4 مليار جنيه منذ مطلع العام الجارى، فيما بلغ صافى مشترياتهم منذ نوفمبر 2016 13 مليار، موضحًا أن قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والخدمات الصناعية، والبنوك، والمواد الأساسية.

من جهته قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن السوق قدمت أداءً مميزًا خلال العام الجارى، وهو ما يؤكد صحة الخطوات التى تتخذها الإدارة المسئولة مع الجهات الرقابية من أجل قيام سوق المال بدوره وكونه أحد الروافد الرئيسية فى النمو الاقتصادى.

وأضاف أن إدارة البورصة تهدف إلى استعادة دور السوق كمنصة للتمويل خلال العام المقبل، مؤكدًا أنها شهدت خلال العام الجارى دعمًا قويًا من الحكومة ووزارة الاستثمار.