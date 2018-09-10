الاستثمار تتيح 1000 فرصة أون لاين لرجال الأعمال

أحمد عاشور قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الخريطة الاستثمارية الإلكترونية تتضمن أكثر من 1000 فرصة استثمارية متاحة لرجال الأعمال. أضافت أن الوزارة تلقت أكثر من 750 طلبًا للاستثمار، غير الاجتماعات التى عقدت خلال الزيارات الميدانية للمستثمرين، والفترة المقبلة تشهد تعاملات أكثر

أحمد عاشور

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الخريطة الاستثمارية الإلكترونية تتضمن أكثر من 1000 فرصة استثمارية متاحة لرجال الأعمال.

أضافت أن الوزارة تلقت أكثر من 750 طلبًا للاستثمار، غير الاجتماعات التى عقدت خلال الزيارات الميدانية للمستثمرين، والفترة المقبلة تشهد تعاملات أكثر ديناميكية مع المستثمر، ويستطيع إنشاء حساب خاص له على موقع الخريطة الاستثمارية، من خلاله يتابع الفرص التى يرغب الاستثمار فيها والرد على أى استفسارات.

تقدم الخريطة الاستثمارية شرحًا وافيًا للفرص في القطاعات، وتضم قائمة مستقلة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية، وترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلا، وتتضمن عرض جذاب البيانات بأشكال مختلفة عبر الكتابة، والصور، والرسوم البيانية والفيديو، ويحتوي موقع الخريطة أيضا على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار، وتضم الخريطة فرص استثمارية متنوعة من القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية، والأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطط إنشائها ويمكن للمستثمر من خلال الخريطة التعرف على أقرب الخدمات لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية، حتى يتسنى له إجراء المقارنة بين الفرص الاستثمارية.