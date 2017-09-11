الاستثمار تتفق مع مصر المقاصة علي تخفيض رسوم الشركات

عبد السلام: سحر نصر اتفقت على تقديم 60 خدمة بالشباك الواحد بالمجانأحمد عاشورقال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قامت بتعديل تعريفة الخدمات التي تقدمها مصر المقاصة للشركات، لافتا الي أنه يشمل تخفيضا في بعض الخدمات

عبد السلام: سحر نصر اتفقت على تقديم 60 خدمة بالشباك الواحد بالمجان

أحمد عاشور

قال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قامت بتعديل تعريفة الخدمات التي تقدمها مصر المقاصة للشركات، لافتا الي أنه يشمل تخفيضا في بعض الخدمات بنسبة تصل إلي 70%.

جاء ذلك علي هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مصر المقاصة والهيئة العامة للاستثمار لتقديم خدمات مصر المقاصة بمركز خدمات المستثمرين والشباك الواحد تفعيلا لقانون الاستثمار الجديد.

وذكر عبد السلام أن سحر نصر أقنعت الشركة بتقديم 60 خدمة للشركات عند الإصدار والتأسيس بالمجان، موضحا أنه بموجب البروتوكول سيكون لمصر المقاصة مقرا بمركز خدمات المستثمرين.

وشهد توقيع البروتوكول وزيرة الاستثمار ومنى زوبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والدكتور محمد فريد رئيس البورصة والدكتور محمد عمران القائم بأعمال هيئة الرقابة المالية.