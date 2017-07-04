الاستثمار تتحفظ على تقارير المركزي بشأن المِنح والقروض

ياسمين فواز طالبت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض التقرير على الوزارات المعنية قبل إصدارها، مشددة على ضرورة صدور أي تقرير بعد التنسيق مع الوزارة المعنية. وأبدت سحر نصر، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة…

ياسمين فواز

طالبت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض التقرير على الوزارات المعنية قبل إصدارها، مشددة على ضرورة صدور أي تقرير بعد التنسيق مع الوزارة المعنية.





وأبدت سحر نصر، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، تحفظها على بعض التقارير، التي تتناول إهدار بعض المنح والقروض، والتي تَقدَّم نواب بطلبات إحاطة بشأنها، لافتة إلى أن وحدة المتابعة التي أسستها بالوزارة تقوم بمتابعة إنفاق المنح التي تحصل عليها الدولة، مؤكدة أنه تتم متابعة المشاريع ومواعيد الإنفاق الخاصة بالمنح، مضيفة: “أعلم أن البعض انتقد عدم الإنفاق في إطار الأولويات”.