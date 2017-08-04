الاستثمار تبدأ استغلال 46 فدان منسية منذ 10 سنوات

أحمد عاشور بدأت وزارة الاستثمار استغلال 46 فدان في محافظة القليوبية كانت قد جهزتها للطرح منذ 10 سنوات، وتعطل طرحها لأسباب غير معروفة.وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، خلال جولة لتفقد الأرض، اليوم، إنها طلبت سرعة الانتهاء من توفير وصلة تربط الفداداين الـ 46 بالطريق الإقليمي الدائرى وهو أحد الطر

أحمد عاشور

بدأت وزارة الاستثمار استغلال 46 فدان في محافظة القليوبية كانت قد جهزتها للطرح منذ 10 سنوات، وتعطل طرحها لأسباب غير معروفة.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، خلال جولة لتفقد الأرض، اليوم، إنها طلبت سرعة الانتهاء من توفير وصلة تربط الفداداين الـ 46 بالطريق الإقليمي الدائرى وهو أحد الطرق الرئيسية المدرجة ضمن المشروع القومي للطرق.

وأكدت نصر في تصريحات للصحفيين، أن 30% من الأراضي سيتم تخصيصها للشباب، والجزء المتبقي للمشروعات العملاقة والمتكاملة بما يساهم في دعم التصنيع المحلي.

وأعلنت نصر عن عقد اجتماع مشترك بعد غدا مع وزراء السياحة والنقل والري في حضور محافظ القليوبية لبحث تطوير منطقة القناطر الخيرية في مشروعات سياحية ونقل نهري بما يساهم في استعادة رونق المنطقة مرة أخرى.