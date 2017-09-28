الاستثمار تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع بورندي

المال - خاصالتقت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، بوفد رفيع المستوى من دولة بوروندي، برئاسة مفوفوسا ديوبيد، مدير مكتب النائب الثاني للرئيس البوروندي، ونكيزاباهازى ترسيس، مستشار رئيسي للشؤون القانونية والإدارية بمكتب النائب الثاني للرئيس البوروندي، بال

المال – خاص

التقت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، بوفد رفيع المستوى من دولة بوروندي، برئاسة مفوفوسا ديوبيد، مدير مكتب النائب الثاني للرئيس البوروندي، ونكيزاباهازى ترسيس، مستشار رئيسي للشؤون القانونية والإدارية بمكتب النائب الثاني للرئيس البوروندي، بالإضافة إلى السفير البوروندي لدى القاهرة.

واستهلت زوبع، اللقاء بالترحيب بالوفد، مشيرة إلى الإجراءات، التي تقوم بها مصر، لتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار الوفد البوروندي إلى زيارته إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، التي قام من خلالها قطاع المناطق الحرة بإعداد عرض تقديمي حول طرق وآليات إنشاء وإدارة المناطق الحرة، كما يتضمن برنامج زيارتهم إلى مصر زيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر.

وتطرق الجانبان، إلى ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة ترويج الاستثمار البورندية، للتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار المشترك في البلدين عام 2010، وكذلك مشاركة بوروندي في البرنامج التدريبي المصري لدول حوض النيل.

وأكد مدير مكتب النائب الثاني للرئيس البوروندي، أن الغرض من الزيارة هو تبادل الخبرات والتجارب الناجحة حول كيفية إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، والاستعانة بالجانب المصري لنقل النموذج المصري في إنشاء المناطق الحرة بكافة جوانبه.

ووجهت زوبع، الدعوة لدولة بوروندي للمشاركة في فعاليات مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017»، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، وأهدت الوفد البوروندي، نسخة من قانون الاستثمار باللغة الفرنسية، وعرضت العديد من الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين.

وقال محمود عبدالرحيم، مدير وحدة أفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار، إنه لابد من توافر رصد الفرص الاستثمارية في بوروندي لتشجيع المصريين على الاستثمار في بوروندي.