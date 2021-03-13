يتضمن الاستثمار المالى فى شركات التأمين توظيف الأموال فى أصول مالية بغض النظر عن شكلها مثل الاستثمار المتعلق بالأسهم والسندات وأذونات الخزانة والأدوات التجارية والودائع وشهادات الاستثمار وصناديق الاستثمار، ويعتبر أي شراء حصة فى رأس المال ممثلة بأسهم ، أو حصة فى فرص ممثلة فى سندات ، تعطى مالكها حق المطالبة بالأرباح أو الفوائد أو الحقوق الأخرى التى تقرها القوانين ذات العلاقة بالاستثمار فى الأوراق المالية.

الاستثمار المالى فى شركات التأمين يشمل الأسهم

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الالكترونية أن الاستثمار المالى فى شركات التأمين موجه إلى أدوات الدين و تتمثل فى السندات أو أذونات الخزانة وشهادات الاستثمار ، و تعطى لحاملها الحق فى الحصول على فوائد دورية أو سنوية أو فى نهاية المدة، وذلك بجانب أدوات الملكية وتشمل الأسهم العادية والأسهم الممتازة ، وتمنح لحاملها الحق فى التوزيعات والأرباح والحقوق الأخرى المرتبطة بتسيير الشركة كالتصويت والمراقبة.

وتشمل استثمارات قطاع التأمين كذلك أدوات مركبة و تتمثل فى محفظة الأوراق المالية ، وهى عبارة عن مزيج من الأسهم والسندات، وأدوات مشتقة و تتمثل فى عقود المبادلات، وبما أن المستثمر هو “أي شخص يضع موارده أو خبرته في مضاربة معينة، وهذا الشخص قد يكون من المساهمين وممثليهم وغيرهم ، لذا يمكن وصف شركات التأمين من ضمن هؤلاء المستثمرين التي بامكانها أن توظف صافي الأموال المجتمعة لديها او المتدفقة إليها من عملائها في أدوات استثمار مختلفة .

أدوات الاستثمار قصيرة الأجل

وتعتبر أدوات الاستثمار قصيرة الأجل في شركات التأمين كلها ادوات استثمار مالية،وقد تكون أدوات الاستثمار المالية قصيرة الأجل متداولة في أسواق النقد أو أسواق المشتقات مثل لأدوات المتداولة في اسواق النقد حيث أن السوق النقدية هي السوق المالية التي يجري التعامل فيها بالأدوات المالية قصيرةالأجل، وتسم ىسوق السيولة.

وتتعامل اغلب الشركات المساهمة الكبيرة في السوق النقدية،وهناك أهمية للسوق النقدية في تنفيذ السياسة النقدية للدولة، ووغالباً ما تباع أدوات السوق النقدية الأوراق المالية بخصم من قيمته االاسمية ، وتتميز السوق النقدية بطابع المرونة والسيولة العالية لأدواتها وبدرجات مرتفعة، من الأمان،اي أنها ذات مخاطر منخفضة جداً،لأن قيمتها الأسمية شبه مؤكدة ولاتتحمل خسائر لاسيما الأدوات المالية التي تصدرها الحكومة والشركات ذات المركز الانتمائي القوي.