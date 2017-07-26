الاستثمار القومي يعتزم الاستحواذ على حصة ماسبيرو في النايل سات

شريف عمر:يعتزم بنك الاستثمار القومى الاستحواذ على حصة اتحاد الاذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، فى شركة الأقمار الصناعية المصرية «نايل سات»، والتى تبلغ %40.06 من رأسمال الأخيرة.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت أمس - فى بيان منشور على شاشة التداول بالبورصة - على استثنا

شريف عمر:

يعتزم بنك الاستثمار القومى الاستحواذ على حصة اتحاد الاذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، فى شركة الأقمار الصناعية المصرية «نايل سات»، والتى تبلغ %40.06 من رأسمال الأخيرة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت أمس – فى بيان منشور على شاشة التداول بالبورصة – على استثناء بنك الاستثمار القومى من نشر عرض شراء إجبارى لـ14.954 مليون سهم تمثل %40.06 من أسهم نايل سات، وطالبت الشركة بالاعلان عن كل التفاصيل وتحديد سعر التنفيذ وفقاً للتداول المعمول به بالبورصة، والإفصاح عن تفاصيل العملية قبل وبعد تنفيذها.

وقالت مصادر إن خطوة «الاستثمار القومى» تأتى فى إطار إنهاء المديونيات المستحقة على ماسبيرو لصالح البنك منذ سنوات، والذى لجأ فى الفترة الأخيرة للحصول على أى توزيعات أرباح تخص «ماسبيرو» من داخل شركة «نايل سات».

ويبلغ رأسمال ناسل سات 186.62 مليون دولار، موزعاً على 37.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 دولارات للسهم، وأغلق أمس عند مستوى 8.46 دولار منخفضاً بنسبة ـ%1.2، وفى حال تنفيذ الصفقة على هذا السعر فإن القيمة الإجمالية ستبلغ 126.6 مليون دولار، بما يعادل نحو 2.27 مليار جنيه.

وكان ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، قال فى تصريحات صحفية سابقة فى 2015، إن مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى ماسبيرو تبلغ نحو 22 مليار جنيه، وهى نتاج قروض حصل عليها اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسددها، وتلا ذلك إعلان أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، منذ شهر تقريباً، أن ديون ماسبيرو لصالح الاستثمار القومى بلغت بالفوائد 27 مليار جنيه، وأن هناك مساعى جادة من اللجنة الوطنية للإعلام ووزارة المالية ومسئولى البنك لطرح الاقتراحات الخاصة بتسوية المديونيات وإعادة هيكلة ماسبيرو.

وتابعت المصادر: جاءت فكرة الاستحواذ على حصة ماسبيرو بهدف حل أزمة المديونيات، والتى سينتج عنها ارتفاع حصة «الاستثمار القومى» لتقارب % 48 من رأسمال «نايل سات»، ويصبح صاحب النصيب الأكبر من المساهمة.

وأشارت إلى أن هيكل ملكية «نايل سات» يتوزع حالياً ما بين %40.06 لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و%7.6 لبنك الاستثمار القومى، و%7.52 لبنك مصر، و7.54% للبنك الأهلى، و%3.21 لصالح شركة مصر للتأمين، و%10 للهيئة العربية للتصنيع، و%8.84 للشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، والباقى لمساهمين أفراد وأسهم التداول الحر فى البورصة.

