الاستثمار القومي يستعد لإعلان قائمة الشركات المرشحة للطرح في البورصة

سمر السيد: تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، للإعلان خلال مارس المقبل عن الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى المقرر طرحها فى البورصة، ضمن خطة توسيع قاعدة الملكية.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه سيتم إرسال قائمة الشركات لوزارة المالية، التى تتولى رئاسة الأمانة

سمر السيد:

تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، للإعلان خلال مارس المقبل عن الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى المقرر طرحها فى البورصة، ضمن خطة توسيع قاعدة الملكية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه سيتم إرسال قائمة الشركات لوزارة المالية، التى تتولى رئاسة الأمانة الفنية للجنة الطروحات الحكومية، تمهيداً لعمليات الطرح.

جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرة لـ«المال»، على هامش القمة العالمية للحكومات، التى تستضيفها مدينة دبى فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير الحالى.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» فى وقت سابق، إن ما بين 9 و11 شركة تابعة لبنك الاستثمار القومى مرشحة للطرح، يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه لجنة الاستثمار التى شكلها البنك برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إعادة النظر فى الاستثمارات والأصول التابعة له، من خلال تسييل بعضها وطرح حصص من الشركات فى البورصة.

وفى سياق متصل، توقعت هالة السعيد تحقيق الناتج المحلى الإجمالى نمواً بنهاية العام المالى الحالى 2017/2018 يتراوح بين «5.5 و%5.7»، على أن يرتفع فى العام المقبل إلى حوالى %6.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولى كان قد رفع فى وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المعلنة أواخر يناير الماضى توقعاته لمعدل النمو فى العامين الماليين الحالى والمقبل، ليسجل %4.8 بنهاية هذا العام، مقابل التقديرات المعلنة فى سبتمبر الماضى عند %4.5، على أن يرتفع العام المالى المقبل إلى %5.5 مقابل %5.3 تنبأ بها الصندوق فى وقت سابق.

وشارك وفد حكومى مصرى مكون من عمرو الجارحى وزير المالية وهالة السعيد وزيرة التخطيط وياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى القمة العالمية للحكومات التى انطلقت فى مدينة دبى يوم الأحد الماضى، بحضور 4000 مسئول ومتخصص من 140 حكومة و16 منظمة دولية.