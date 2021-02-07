«الاستثمار القومي» يستحوذ على %3 من «القابضة المعدنية»

كشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن موافقة الجمعية العامة فى يناير الماضى على انضمام بنك الاستثمار القومى كمساهم فى هيكل ملكية الشركة والاستحواذ على %3 من أسهمها مقابل مديونية تبلغ 2.9 مليار جنيه.

وأضاف أن موافقة الجمعية تأتى بعد انتهاء تحالف شركات استشارات مالية وهندسة من التقييم الشامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لتحديد نسبة بنك الاستثمار القومى فى مقابل تلك المديونية، ليصبح مساهما فى هيكل الملكية رسميا.

كانت “القابضة للصناعات المعدنية” عينت تحالفاً يضم 6 شركات استشارات مالية، هي: فينكورب للاستشارات المالية، وبيكر تيللى – وحيد عبد الغفار، وبروفيشينالز، وأصول عربية، وجلوبال أبريزال تيك، لتحديد القيمة العادلة لسهمها.

وتدير “ القابضة المعدنية “ 15 شركة تابعة أبرزها «الحديد والصلب، ومجمع مصر للألومنيوم، والنصر للسيارات، والنصر للزجاج والبلور، والخزف والصينى شينى، وميتالكو، والنحاس المصرية، والدلتا للصلب».

فى سياق آخر، أكدت المصادر أنه جار تعيين مصفٍ لشركة الحديد والصلب فور إنهاء إجراءات الانقسام وتأسيس شركة المناجم، لافتا إلى أن كل صاحب سهم فى الحديد والصلب سوف يحصل على سهم فى الشركة المنقسمة بالقيمة الاسمية. وصدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم «الحديد والصلب» وتم فصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة جديدة باسم «الحديد والصلب للمناجم والمحاجر» برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 195 مليونا