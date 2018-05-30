الاستثمار القومى يقطع الخطوة الأولى من تسوية ديون تاريخية مع قطاع الأعمال

المصرف اشترى 6.9 مليار ديونًا حكومية من بنك الإسكندرية.. أغلبيتها لدى «المعدنية» و«الكيماوية» السعيد: إنهاء 50 مليارًا محفظة ديون ضمن خطة لتحسين المؤشرات الاقتصادية4 مليارات فارق تقديرات البنك والوزارة حول قيمة الديون.. والخطوة الثانية تشمل «الكيماوية&raqu

المصرف اشترى 6.9 مليار ديونًا حكومية من بنك الإسكندرية.. أغلبيتها لدى «المعدنية» و«الكيماوية»





السعيد: إنهاء 50 مليارًا محفظة ديون ضمن خطة لتحسين المؤشرات الاقتصادية





4 مليارات فارق تقديرات البنك والوزارة حول قيمة الديون.. والخطوة الثانية تشمل «الكيماوية»



أحمد عاشور:

قطع بنك الاستثمار القومى والشركة القابضة للغزل والنسيج الخطوة الأولى لتسوية مديونيات تاريخية ممتدة منذ أكثر من 36 عامًا، بعد توقيع الجانبين أمس بروتوكولا لتسوية ديون مستحقة على «القابضة للغزل» بقيمة 8.7 مليار جنيه، بعد خفضها من 10.5 مليار، مقابل حصول البنك على أصول وأسهم.

وحضر التوقيع كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى التى يتبعها بنك الاستثمار القومى، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام المالك للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وقالت السعيد إن التسوية مع «القابضة للغزل» ترفع إجمالى التسويات التى أبرمها «الاستثمار القومى» مع الجهات الحكومية إلى 50 مليار جنيه.

وتتطابق التسويات التى أعلنتها وزيرة التخطيط مع ما انفردت به «المال» فى عددها الصادر 22 فبراير الماضى تحت عنوان أسهم وأراض لتسوية ديون «حكومية – حكومية»، وفقاً لما كشف عنه وقتها محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومى.

وأضافت السعيد أن مديونيات الشركة لدى بنك الاستثمار القومى بدأت منذ عام 1982، وسيتم على فترات الانتهاء من تسوية عدد منها بما ينعكس إيجابيا على دور البنك ودوره التنموى وقدرته على ضخ مزيد من الاستثمارات فى جميع قطاعات الدولة، مؤكدة أنه يوجد العديد من الملفات المشتركة بين وزارتى التخطيط وقطاع الأعمال العام.

وقال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن البروتوكول يتضمن تسوية مديونية تاريخية على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومى تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، وتم الاتفاق من خلال المفاوضات التى تمت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية على تخفيض مبلغ المديونية ليصبح 8.7 مليار بعد إسقاط بعض الفوائد المتراكمة.

وأضاف أن التسوية سيتم سدادها موزعة بواقع 2.7 مليار جنيه مساهمة البنك فى رأسمال الشركة القابضة و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة.

وذكر الوزير، فى تصريحات للصحفيين، أن مديونية قطاع الأعمال العام لصالح الاستثمار القومى تقدر بنحو 20 مليارا على أن يتم البدء فى تسوية ديون بقيمة 4 مليارات لدى الشركة القابضة الكيماوية لصالح «الاستثمار القومى» بنفس الآلية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولكن سيد زكريا، وكيل أول بنك الاستثمار القومى لقطاع تسويات المديونيات، قال إن إجمالى مديونيات البنك لدى شركات قطاع الأعمال العام يصل إلى 24 مليار جنيه، بزيادة 4 مليارات، عن تقديرات الوزير، مضيفاً أن من بين المديونيات 6 مليارات مستحقة على الشركة القابضة المعدنية و1.3 مليار على القابضة للتشييد والبناء.

وكشف زكريا أن «الاستثمار القومى» اشترى ديونا بقيمة 6.9 مليار جنيه مستحقة على شركات الأعمال العام لبنك الإسكندرية وجار دراسة مبادلتها بأسهم وأراض، منها 5 مليارات جنيه لدى «القابضة للغزل» و«القابضة المعدنية».