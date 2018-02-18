الاستثمار القومى يعيد هيكلة استثماراته في 108 شركات

أحمد عاشور: أكد محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن الأخير يدرس هيكل مساهماته فى نحو 108 شركة، بقطاعات مختلفة، تمهيدا للتخارج من بعضها، ضمن خطة جديدة لتعظيم الاستفادة من الأصول. وأضاف لـ«المال»، أن الخطة تشمل البحث…

أحمد عاشور:

أكد محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن الأخير يدرس هيكل مساهماته فى نحو 108 شركة، بقطاعات مختلفة، تمهيدا للتخارج من بعضها، ضمن خطة جديدة لتعظيم الاستفادة من الأصول.

وأضاف لـ«المال»، أن الخطة تشمل البحث عن فرص مساهمات جديدة، فى كيانات وليدة، مثل شركة إدارة المخلفات الصلبة، برأسمال 10 مليارات جنيه، وهى أول شركة تعمل فى هذا المجال.

ووقع البنك على مذكرة تفاهم، الأسبوع الماضى، للمساهمة بقيمة %35 فى رأسمال الشركة، مقابل %20 للبنك الأهلى المصرى، ومثلهم لبنك مصر، و%25 لشركة المعادى، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، قد شكلت لجنة برئاستها، لإعادة النظر فى الاستثمارات والأصول التابعة للبنك، بهدف تسييل بعضها، وطرح حصص فى البورصة، ضمن خطة الطروحات الحكومية.

وتضم اللجنة فى عضويتها، لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمود منتصر، والدكتور خالد سرى صيام، الخبير القانونى، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وأخرين، وتنظر اللجنة فى جميع الاستثمارات التى يشارك فيها البنك، والعمل على تنويعها.

وأسس «الاستثمار القومى» خلال الفترة الماضية، عددا من الشركات، من بينها إن آى كابيتال، التى تعتزم ضخ 800 مليون جنيه، العام الجارى، كمساهمات متنوعة فى عدة شركات، منها أيادى القابضة.

فى سياق متصل، كشف محمود منتصر، عن اتصالات مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الكهرباء، لإنهاء المديونيات المستحقة للبنك، إلى جانب اجتماعات مع المجلس الأعلى للإعلام، لتسوية مديونية «ماسبيرو».

واتفق البنك مع هيئة المجتمعات العمرانية، منذ أسابيع، على جدولة مديونيات بقيمة 16 مليار جنيه، تسدد على مدار 6 سنوات، ومع شركة نقل الكهرباء، علىحوالى 30 مليار جنيه يتم استردادها خلال 8 سنوات، ليصل إجمالى التسويات إلى 46 مليار جنيه، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط فى تصريحات سابقة.