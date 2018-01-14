الاستثمار القومى يدرس طرح 11 شركة تابعة فى البورصة

❐ 3 سنوات لتأهيل الصحف القومية عبر« قطاع الأعمال» ..وإطلاق تطوير«ماسبيرو» الشهر المقبل أحمد عاشورعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن ما بين 9 و11 شركة تابعة لبنك الاستثمار القومى مرشحة للطرح فى البورصة ضمن خطة توسيع قاعدة ملكية تلك الكيانات.يأتى ذلك فى الوق

❐ 3 سنوات لتأهيل الصحف القومية عبر« قطاع الأعمال» ..وإطلاق تطوير«ماسبيرو» الشهر المقبل

أحمد عاشور

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن ما بين 9 و11 شركة تابعة لبنك الاستثمار القومى مرشحة للطرح فى البورصة ضمن خطة توسيع قاعدة ملكية تلك الكيانات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه لجنة الاستثمار التى شكلها البنك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إعادة النظر فى الاستثمارات والأصول التابعة له، من خلال تسييل بعضها وطرح حصص من الشركات فى البورصة ضمن خطة الطروحات الحكومية.

وأضافت السعيد، فى تصريحات للصحفيين أمس، أن لجنة استثمار أصول بنك الاستثمار القومى بعضوية كل من لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور خالد سرى صيام الخبير القانونى وأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، وآخرين تنظر فى جميع الاستثمارات التى يشارك فيها البنك والعمل على تنويعها.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية التى تتولى رئاسة الأمانة الفنية للجنة الطروحات الحكومية، تمهيداً لطرح الشركات التى يساهم فيها بنك الاستثمار القومى، رافضة الكشف عن إجمالى عدد الكيانات التابعة للأخير.

وأسس «الاستثمار القومي» الفترة الماضية العديد من الشركات من بينها إن آى كابيتال التى تعتزم ضخ 800 مليون جنيه استثمارات جديدة العام الجارى كمساهمات متنوعة فى عدة شركات منها أيادى القابضة.

فى سياق متصل، اتفق البنك مع هيئة المجتمعات العمرانية على تسوية مديونيات بقيمة 16 مليار جنيه، على أن يتم سدادها على مدار 6 سنوات، بينما تتولى شركة نقل الكهرباء سداد ما يقرب من 30 مليارًا خلال 8 سنوات، ليصل إجمالى التسويات لصالح «الاستثمار القومى» إلى 46 مليارًا، وفقاً لما أعلنته وزيرة التخطيط، رداً على استفسارات لـ«المال».

من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل خطة تطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون الشهر المقبل، مضيفة أنها ستستمر لمدة 3 سنوات، تسعى الدولة من خلالها لتعظيم إيراداته لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة .

وأوضحت أن وزارتها، انتهت بالتعاون مع الجهات المعنية، من وضع خطة لهيكلة الصحف القومية لمدة 3 سنوات أيضًا، على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال تنفيذها بمعاونة مجالس إدارتها، لافتةً إلى أن الخطة تشمل تطوير العنصر البشرى ورفع كفاءة المحتوى الإلكترونى والتعاون بين الصحف فى استغلال الأصول.

وأضافت أنه جار التواصل مع البنوك لإعادة هيكلة المديونيات المتراكمة على الصحف القومية، خاصة فيما يتعلق بالفوائد.

وقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسته لهيكلة مديونيات الصحف القومية البالغة 19 مليار جنيه، والعمل على وضع خطة لإعادة التوزان المالى لتلك المؤسسات.

3 مكاتب عالمية تضع تصورًا لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تلقي 3 عروض من مكاتب عالمية، أحدها تولى رسم المخطط العام لماليزيا، لوضع تصور عن كيفية نقل مقار الوزارات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت السعيد، رداً علي تساؤلات لـ«المال» علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، أن التعاقد مع مكاتب عالمية جاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع تصور جيد لعمليات النقل، متوقعة الانتهاء من إعداده فى أبريل المقبل، على أن تُنقل جميع الوزارات والعاملين بالدولة، باستثناء مَن ترتبط أعمالهم بأماكنهم الحالية، نهاية 2018.

وقالت الوزيرة إنه سيتم وضع إستراتيجية للاستفادة من أصول الوزارات بعد انتقالها للعاصمة الإدارية، ضمن خطة استغلال الأصول المملوكة للدولة.

وزيرة التخطيط لـ«المال»: تنفيذ %55 من الاستثمارات المستهدفة للعام الجارى

سحب 9 مليارات جنيه من المشروعات الجديدة لاستكمال «المتوقفة»

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لـ«المال»، عن سحب 8 – 9 مليارات جنيه، كانت مخصصة لمشروعات جديدة خلال العام المالى الجارى 2018/2017، لاستكمال أخرى متوقفة، وأوشكت على الانتهاء.

وأوضحت الوزيرة أن تلك المشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم والنقل، مشيرة إلى إنهاء %55 من إجمالى الاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال العام المالى الجاري، والتى توقعت عدم تراجعها تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية، كما حدث خلال العام الماضى.

يشار إلى أن الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالى الماضى 2016/2017، تراجعت بنحو 50 مليار جنيه عن المستهدف، تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التى طبقتها الحكومة منذ نوفمبر 2016، وفق تصريحات سابقة للدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط التى تقدمت باستقالتها منذ عدة أسابيع.

وكانت الحكومة تستهدف تحقيق استثمارات كلية من القطاعين العام والخاص فى العام المالى المنتهى بنحو 570 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة التخطيط تحقيق استثمارات كلية بقيمة 646 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى ترتفع بنسبة %20 العام المالى المقبل 2019/2018، وفقاً لما أعلنته الوزيرة هالة السعيد أمس، بينما من المتوقع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.3 و%5.5 بنهاية العام الجارى يرتفع إلى %6 العام المقبل.

