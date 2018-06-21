الاستثمار: القاهرة تستحوذ على 50.2% من الشركات الجديدة في مايو

قطاع الخدمات يتصدر المركز الأول بتأسيس 1028 شركة.. يليه الصناعة والزراعة والاتصالات

ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 54% مسجلة 184.4 مليار جنيه في النصف الأول

“فض المنازعات” فصلت فى 552 موضوعًا بقيمة تقديرية 18.7 مليار جنيه.. والتوقيع الإكترونى أبرز إجراءات التيسير على المستثمرين









المال- خاص

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر مايو 2018 شهد ارتفاع عدد الشركات الجديدة بنسبة 7%، مقارنة بمايو 2017، لتصل إلى 1784 شركة، مقارنة بنحو 1637 شركة خلال مايو 2017، كما ارتفعت رءوس الأموال المصدرة للشركات فى مايو بنسبة 106% لتبلغ 4.36 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه خلال مايو 2017، وارتفعت رءوس الأموال المدفوعة للشركات بنسبة 131% لتبلغ 565 مليون جنيه، مقارنة بنحو 245 مليونًا خلال مايو 2017.





وأشارت الوزارة، فى نشرتها الشهرية “مايو 2018″، والتى نشرتها على موقعها الإلكترونى، إلى أن قطاع الخدمات جاء فى المركز الأول بنسبة 58.8% بتأسيس 1028 شركة، يليه قطاعات الصناعة بتأسيس 440 شركة، والزراعة بـ110 شركات، والاتصالات بـ84 شركة، والتشييد والبناء بـ71 شركة، والسياحة بـ15 شركة.





وأوضحت أن محافظة القاهرة تصدرت المركز الأول فى تأسيس الشركات بنسبة 50.2%، يليها الجيزة ثم الإسكندرية والقليوبية والشرقية، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة نحو 6.4 ألف فرصة عمل.





وذكرت الوزارة أن النصف الأول من العام المالى الحالي 2017- 2018 شهد ارتفاعًا فى حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 54% لتصل إلى 184.4 مليار جنيه، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضى، والتى بلغت 119.9 مليار جنيه، كما شهدت الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 48% لتبلغ 342.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 231 مليارًا خلال العام المالى الماضى.





ونوهت النشرة الشهرية بأن أبرز الإجراءات التى قامت بها الوزارة فى التيسير على المستثمرين، هو تقديم خدمة التوقيع الإلكترونى لأول مرة فى مصر بالقطاع العام، فى ظل الجهود الرامية لتسهيل المعاملات الخاصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتبسيط الإجراءات على المستثمرين.





وأشارت النشرة إلى أنه بالنسبة لفض المنازعات وحل مشاكل المستثمرين، فصلت اللجنة حتى 15 مايو 2018 فى نحو 552 موضوعًا بقيمة تقديرية 18.7 مليار جنيه.





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