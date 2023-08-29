«aiBANK» يوقع بروتوكول تعاون مع «Visa» لتقديم منتجات وخدمات في تكنولوجيا المدفوعات

أعلن «aiBANK»- المملوك بنسبة 51% لـ«مجموعة إي إف جي القابضة»- توقيع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة «Visa» لتقديم باقة من المنتجات والخدمات والحلول الابتكارية الجديدة للعملاء بمختلف شرائحهم في مجال تكنولوجيا المدفوعات، بما يتماشى مع جهود البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتعزيز الشمول المالي وتسريع عملية التحول الرقمي، بالإضافة إلى تشجيع العملاء على استخدام نظم الدفع الإلكترونية.

صرحت إيمان بدر، رئيس مجموعة أول للتجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة في «aiBANK»، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتقديم تجربة مصرفية فريدة، تركيزًا على تقديم أحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وتشجيع العملاء على استخدام نظم الدفع الإلكترونية باختلاف أنواعها.

وأضافت أن التعاون مع «Visa» سيمكّن البنك من توفير خدمة للعملاء في مصر وأثناء تواجدهم خارج البلاد، مستفيدًا من الشبكة الدولية للمدفوعات التي تمتلكها (الأولى).

وقال شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع في «aiBANK»، إن هذا التعاون امتداد لباقة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك في مجال خدمات المدفوعات الإلكترونية، وذلك نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في تعزيز الشمول المالي والابتكار الرقمي في القطاع المصرفي المصري.

وأكد ندا أن البنك يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرفية ضمن جهوده للتوسع في مصر، وذلك من خلال تقديم منتجات مصرفية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.

من ناحية أخرى، قال محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في «aiBANK»، إن البنك يعكف على توقيع اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع شركاء مؤثرين.

بالإضافة إلى تركيز جهود البحث والتطوير لتقديم منتجات مبتكرة وأكثر أمانًا ورفاهيةً لتمكين العملاء وتوفير الراحة لهم، وذلك باعتبارهما من الركائز الأساسية.

من جانب آخر، أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة «Visa» في مصر، عن سعادتها بالتعاون مع «aiBANK» لتقديم أحدث خدمات ومنتجات المدفوعات الرقمية للسوق المصرية.

وأشارت إلى أن الشراكة تتضمن طرح المزيد من الحلول الجديدة التي تشمل الحلول التجارية المبتكرة، وخدمات المدفوعات المتنوعة، عبر التعاون مع مجموعة من أبرز الشركاء الإستراتيجيين ممن يشاركونها الرؤية نفسها لتحسين تجربة العملاء.

وشددت البابا على التزام الشركة بدعم بنك aiBANK عن طريق تقديم الحلول الابتكارية الموثوقة والمميزات الاستثنائية، من أجل إجراء مختلف معاملات الشراء بطريقة سهلة وآمنة.

يُذكر أن aiBANK وقّع شراكة مع «إنستاي باي»، خلال العام الحالي، والتي مكّنت العملاء من تحويل الأموال على الفور بين الحسابات المصرفية والبطاقات والمحافظ الرقمية باستخدام هواتفهم المحمولة.