«الاستثمار العربي» يعتزم زيادة فروعه في القاهرة والدلتا والصعيد

يعتزم بنك الاستثمار العربي aiBank زيادة شبكة فروعه في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد بما يتواءم مع خطته الهادفة لتحقيق أفضل تغطية جغرافية ممتازة، ولتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل.

ويعمل البنك على نشر وتحديث شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATMs) إضافة إلى توفير ماكينات (ATMs) المخصصة لذوي الهمم من خلال فروعه.

وقال تامر سيف الدين،

aiBank والتنمية المستدامة

، إن البنك يواصل استراتيجيته نحو تقديم خدمات مصرفية متنوعة، والتي تستهدف تقديمتلبي احتياجات كافة العملاء ومواكبة مستجدات السوق المصرفي، فعلى سبيل المثال تم إصدار شهادات بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 18% متاحة للعملاء الأفراد فقط، وشهادات بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 5.30%، بالإضافة إلى إطلاق حساب توفير بلس بعائد يصل إلى 14% يصرف شهرياً.

وأكد أن البنك يضع على رأس أولوياته المساهمة في قضايا الحفاظ على البيئة والتزامه بالحد من المشكلات، حيث شارك في دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك في ضوء انعقاد مؤتمر COP27.

وقام البنك بإصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية عن مقره الرئيسي خلال عام 2022، والذي من شأنه وضع البنك على خطى سريعة لتقليل الانبعاثات الكربونية حفاظا على البيئة ونشر هذه الثقافة في المجتمع ككل.

جهود aiBank في المسؤولية المجتمعية

وأضاف تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذ والعضو المنتدب، أن البنك يسعى دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً، من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المجالات، وكذا المساهمة في المجالات الخاصة بالتعليم والصحة.

وقام البنك من خلال مؤسسته بتوقيع مبادرة تعاون ثلاثي مع مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية المجتمعية، ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، للتبرع لدعم عمليات القلب المفتوحة والقسطرة للمرضى الأكثر احتياجا بمركز أسوان للقلب، كما قام البنك خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الأورمان لتوزيع عدد (2000) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظتي الفيوم وبني سويف.