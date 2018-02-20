الاستثمار العربي يخفض الفائدة على الشهادة المتغيرة إلى 17.75%

سهير محمد خفض بنك الاستثمار العربى العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 17.75% بعد قرار البنك المركزى بخفض اسعار الفائدة الخميس الماضى قال هانى محفوظ، مساعد مدير عام غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى اانه تم تخفيض سعر الفائدة على الشهادة متغير

سهير محمد

خفض بنك الاستثمار العربى العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 17.75% بعد قرار البنك المركزى بخفض اسعار الفائدة الخميس الماضى

قال هانى محفوظ، مساعد مدير عام غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى اانه تم تخفيض سعر الفائدة على الشهادة متغيرة العائد المرتبطة بالكوريدور بمقدار 1% لتصبح الفائدة عليها 17.25% عائد شهرى و17.75% عائد ربع سنوى

وأوضح محفوظ ان لجنة الاليكو التى ستنعقد خلال الايام المقبلة ستحدد ما سيتم إجرائه من تغيير على أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية مشيراً إلى أنه يتم مراقبة ما يحدث فى السوق

وكانت عدة بنوك قد أجرت تخفيض للفائدة على بعض الاوعية الادخارية ومنها بنوك الاهلى والكويت الوطنى والتنمية الصناهية وعودة –مصر والتنمية الصناعية والعمال المصرى

وخفض البنك المركزى الخميس الماضى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض