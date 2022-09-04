«الاستثمار العربي» يحقق صافي أرباح بقيمة 289 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022

كشفت نتائج أعمال بنك الاستثمار العربي عن تحقيق صافي أرباح قدرها 289 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 .

وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 62% لتسجل نحو 975 مليون جنيه خلال 6 أشهر الأولي من 2022 .

وأشارت نتائج أعمال البنك إلى أن صافي الدخل من العائد سجل نحو 786 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022 وبمعدل نمو بلغ 53%.

كما سجل إجمالي أصول البنك 52.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 وبنسبة نمو بلغت 15%

فيما ارتفعت حجم محفظة ودائع العملاء بنسبة 10% لتسجل نحو 42.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وبلغ معدل كفاية رأس المال 23.48% بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 بينما سجل إجمالي حقوق الملكية 5.1 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

كما قفزت حجم محفظة قروض العملاء بنسبة 65% لتبلغ نحو 18.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022.

وعلى صعيد إجمالي محفظة القروض الممنوحة للشركات سجلت نحو 14 مليار جنيه بنسبة نمو 87% بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2022.

كما سجلت قروض الأفراد نحو 4.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2022 بنسبة نمو 24%.