«aiBANK» يتخطى مستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

احتفل بنك aiBANK بتخطي النسبة المستهدفة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري والبالغة 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات.

وبلغت النسبة 3.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 2.4 مليار جنيه بنهاية 2021 ، حيث استطاع البنك تحقيق نسبة تمويل للمشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت نحو 27.8%، منها نسبة 12.5% موجهة للمشروعات الصغيرة.

وفي هذا السياق أطلق البنك خلال الربع الأخير من 2022 حملة تحت شعار “تمويل يجرّيك 100 خطوة لأدام” للتوعية بأحدث منتجاته التمويلية التي تستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه، وبفترات سداد حتى 5 سنوات، فضلاً عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة خلال 4 أيام فقط.