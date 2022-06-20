«الاستثمار العربى» يشارك بحصة 310 ملايين جنيه فى تغطية صكوك لـ «بالم هيلز»

قال تامر سيف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى، إن حصته فى تغطية صكوك المشاركة لصالح شركة «بالم هيلز» للتعمير بلغت 310 ملايين جنيه.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ« المال» – أن مصرفه يدرس حاليا عروضا للمشاركة فى عدد من القروض المشتركة فى أنشطة متنوعة ومختلفة، مشيرا إلى أنه يحرص على الاهتمام بتمويل جميع القطاعات التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وانتهت «بالم هيلز» مؤخرا من الإصدار الأول من صكوك المشاركة، بقيمة 3.251 مليار جنيه- بالتعاون مع شركة ثروة للتصكيك، التابعة لمجموعة «كونتكت» المالية القابضة- وهى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ سيتم استخدام حصيلتها فى تمويل مشروع «باديا» بمدينة 6 أكتوبر.

ولعبت شركة «ثروة» دور منظم الإصدار، إضافة إلى المساهمة فى الاكتتاب وضمانه بالتعاون مع «مصر كابيتال» و4 بنوك هى «مصر» والأهلى المصرى والعربى الأفريقى الدولى والقاهرة، وشارك فى تغطية الاكتتاب بنوك البركة، والاستثمار العربى وقناة السويس.

وبلغت مشاركة بنك البركة مصر فى تغطية صكوك لصالح «بالم هيلز» 750 مليون جنيه وفقا لتصريحات سابقة للرئيس التنفيذى حازم حجازى لـ « المال».

تامر سيف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى

كما بلغت حصة بنك قناة السويس فى تغطية صكوك «بالم هليز» 200 مليون جنيه بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الإدارة حسين رفاعى لـ« المال».

ويأتى إصدار صكوك المشاركة بفترة استحقاق تبلغ 10 أعوام، وتُستخدَم حصيلته فى تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويُمثِّل الصك حصة فى ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكوه حصة من الأرباح، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، كما أنها قابلة للتداول.

وتستحوذ المجموعة المالية هيرميس بالتحالف مع صندوق مصر السيادى على %76 من بنك الاستثمار العربى، فيما تبلغ حصة بنك الاستثمار القومى %24.