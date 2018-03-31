الاستثمار العربى يخفض الفائدة على الودائع بالتدريج

سهير محمدأكد هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى أنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة تدريجيا على الودائع قصيرة الأجل لمدد من 3 شهور و 6 شهور وسنة بنسب تتراوح ما بين 0.5% و 1%. وقال سيف النصر فى تصريحات خاصة لـ "المال" إن البنك يتماشى مع اتجاه السوق والاتجاه فى الوقت الحالى نحو خفض الفائدة، مش

سهير محمد

أكد هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى أنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة تدريجيا على الودائع قصيرة الأجل لمدد من 3 شهور و 6 شهور وسنة بنسب تتراوح ما بين 0.5% و 1%.

وقال سيف النصر فى تصريحات خاصة لـ “المال” إن البنك يتماشى مع اتجاه السوق والاتجاه فى الوقت الحالى نحو خفض الفائدة، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الفائدة هو مؤشر ورسالة لاستقرار السوق.

وأوضح أن لجنة الالكو بالبنك ستجتمع غدا الأحد لبحث مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ومنها الشهادة الثلاثية التى تمنح عائد 15 %.

وقال إنه تم خفض سعر الفائدة على الشهادة ذات العائد المتغير بعد قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة بمعدل 1% فى اجتماعها الأخير