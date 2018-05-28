الاستثمار العربى يخطط لضخ 1.5 مليار جنيه فى SMEs

أحمد الدسوقىيخطط بنك الاستثمار العربى، لضخ قروض بقيمة 1.5 مليار جنيه فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، خلال الفترة المتبقية من العام الحالى.قال مصدر في البنك لـ«المال»، إن القروض الجديدة التى يخطط البنك لضخها الجزء الأكبر منها داخل مبادرة البنك المركزى، التى أطل

أحمد الدسوقى

يخطط بنك الاستثمار العربى، لضخ قروض بقيمة 1.5 مليار جنيه فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، خلال الفترة المتبقية من العام الحالى.

قال مصدر في البنك لـ«المال»، إن القروض الجديدة التى يخطط البنك لضخها الجزء الأكبر منها داخل مبادرة البنك المركزى، التى أطلقها لخدمة القطاع والجزء الآخر خارجها، مشيرا إلى أن إجمالى محفظة القطاع تقارب 6 مليارات جنيه.

لفت إلى أن مصرفه ضخ تمويلات تقارب 500 مليون جنيه، خلال الأشهر الأولى من العام الحالى، لترتفع المحفظة إلى 6 مليارات جنيه فى الوقت الحالى، مقارنة 5.5 مليار جنيه، نهاية العام الماضى.

أكد المصدر أن الاستثمار العربى يولى أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من التمويلات الجديدة للمشروعات الصغيرة ضخها داخل مبادرة المركزى.

أشار إلى أن مبادرة المشروعات الصغيرة شجعت البنوك على ضخ تمويلات بشكل أكبر لهذا القطاع الذى يعد في حاجة ملحة لمثل هذه النوعية من التمويلات.

كان محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، قال فى تصريحات صحفية سابقة لـ«المال»، إن حجم قروض مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلامس 100 مليار جنيه، فى الوقت الحالى، مؤكدا أن قدرة البنوك فى تحقيق المستهدف الخاص بوصول تمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيه نهاية العام المالى 2020.

أطلق «المركزى» مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه يضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، ويساعد على إيجاد فرص عمل 4 ملايين مواطن.

شملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، ولا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.