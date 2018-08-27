الاستثمار الجديد يناقش خطة إنشاء أكبر توسعات بالمحافظات

سحر نصر: الإسراع فى عملية إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية وفروع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظات بناء على توجيهات رئيس الجمهورية محسن عادل: عقد مجلس إدارة الهيئة بشكل دورى خلال الفترة المقبلة بكل محافظة ولقاءات مع المستثمرين بها محمد عبد الوهاب: جار إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى قنا وا



سحر نصر: الإسراع فى عملية إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية وفروع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظات بناء على توجيهات رئيس الجمهورية

محسن عادل: عقد مجلس إدارة الهيئة بشكل دورى خلال الفترة المقبلة بكل محافظة ولقاءات مع المستثمرين بها

محمد عبد الوهاب: جار إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى قنا والمنيا والفيوم والاسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والأقصر والغردقة

أحمد عاشور

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، اضافة إلى اللواء خالد محمد عارف، ومحمد الاتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، اعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة.

ورحبت الوزيرة فى بداية الاجتماع بالمجلس الجديد بعد إعادة تشكيله، وانضمام المهندس طارق شكرى، لعضويته، وقدمت الوزيرة الشكر للعاملين فى الهيئة على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وذكر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أنه وفقا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سيتم عقد اجتماع مجلس الهيئة خلال الفترة المقبلة بشكل دورى فى كل محافظة، وعقد لقاءات مع المستثمرين بها، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعمل توسعات فى المحافظات هي الأكبر منذ إنشائها، تتضمن إنشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، مما سيساهم فى زيادة إيرادات الهيئة.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تطوير مشروعات الهيئة والمشروعات الجارية والمستقبلية والجدول الزمنى المحدد لها، حيث تم اجراء تطوير فى المناطق الحرة بالسويس والاسماعيلية والاسكندرية والمنطقة الحرة الاعلامية، وجار انشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والاسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والاقصر والغردقة، وانشاء مناطق فى كل من بنها وميت غمر والصف، وتطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والاسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء مناطق فى نويبع والمنيا.

وفى هذا الإطار، أكدت د.سحر نصر، أهمية الاسراع فى عملية تطوير المناطق الحرة الحالية، وانشاء مناطق وفروع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع دعم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج للفرص من أجل ضخ استثمارات جديدة.

ووافق المجلس على اعتماد الجدول الزمنى لمشروع مسح الاستثمار لعدد 18700 شركة موزعة على جميع انحاء الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء.