«الاستثمار الأوروبي» يوافق على تمويلات جديدة بـ 7.5 مليار يورو لتنفيذ مشروعات بأوروبا والعالم

وافق بنك الاستثمار الأوروبي اليوم على تمويلات جديدة بقيمة 7.5 مليار يورو لتنفيذ مشاريع عبر أوروبا وحول العالم.

وقال بيان صحفي صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، إن هذه التمويلات تشمل الاستثمار لتحسين الصحة العامة ومرافق رعاية المستشفيات والمسنين وبرامج الإقراض التجاري الجديدة المصممة لدعم القطاعات الأكثر تضرراً من وباء COVID-19.

وفِي خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا على دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والغاز الحيوي والاستثمار الجديد في النقل النظيف.

وقال ويرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان صحفي، إن جائحة COVID 19 تجعل دعم قطاع الصحة العامة والأعمال التجارية عاجلاً للغاية، وتستجيب مجموعة البنك لذلك دون تأخير.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، يواصل البنك دعم الانتعاش الأخضر للاقتصاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاستدامة ومكافحة الاحتباس العالمي لا تزال أولويات للبنك الأوروبي.

وأكد هوير سعادته لتلقي الدعم من محافظي البنك، ووزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع لهذا المزيج من الاستجابة للأزمات والاستثمار طويل الأجل في المستقبل الأخضر والرقمي، مؤكدا أن أوروبا تحتاج إلى انتعاش مستدام.

وقال إن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تناقش مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كيفية تكثيف جهودها بشكل أكبر على النحو الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.

وأشار البيان إلى أن المجلس وافق على 3.2 مليار يورو من التمويل لدعم القطاع الخاص والاستثمار في الصحة العامة.

ويشمل هذا خطوط ائتمان مستهدفة في إسبانيا والمكسيك وأوزبكستان وجزر المالديف ومن خلال المبادرات الإقليمية مع الشركاء في جميع أنحاء إفريقيا لمساعدة الشركات في القطاعات الأكثر تأثرًا بوباء COVID-19، و برنامج لتمويل أعمال العمل المناخي في اليونان، وتمويل الشركات الابتكارية في إيطاليا.

وسيدعم تمويل المستشفيات والرعاية الصحية الجديد المعتمد اليوم الاستجابة الطارئة لـ COVID-19 في إسبانيا والبرتغال وبناء مستشفى جديد وتحسين مرافق العناية المركزة الموجودة في أنتويرب.

كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل برنامج جديد لتحسين مرافق رعاية المسنين حول البرتغال، ووافق المجلس أيضا على مبادرة إقليمية لتعزيز استجابة الرعاية الصحية العامة ضد الفيروس في المغرب وتونس ومصر والأردن، إضافة إلى مولدوفا وبيلاروسيا وأوزبكستان.

وقال البيان إنه سيتم تخصيص 1.5 مليار يورو للنقل النظيف وتحسين شحن السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنه سيستفيد المسافرون عبر أوروبا من جودة الهواء المحسنة ووسائل النقل الأكثر استدامة بعد دعم بنك الاستثمار الأوروبي لاستثمارات السكك الحديدية الجديدة والسيارات الكهربائية والنقل العام المتفق عليها اليوم.

ووافق المجلس على تمويل القطارات الإقليمية الجديدة في ألمانيا والاستثمار في شبكة السكك الحديدية الإسبانية عالية السرعة، إلى جانب برنامج تمويل جديد لتسريع استخدام الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وبدون انبعاثات عبر هولندا.

وسيشجع التمويل الجديد من بنك الاستثمار الأوروبي لتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية في إسبانيا والبرتغال علي الاعتماد علي السيارات الكهربائية في كلا البلدين.

وسيساعد مشروعان جديدان تمت الموافقة عليهما اليوم على زيادة استخدام الطاقة المتجددة في فرنسا من خلال دعم مخططات الطاقة المتجددة الصغيرة وتكنولوجيا الغاز الحيوي.

كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل ربط جديد للغاز عبر الحدود بين صربيا وبلغاريا ومنشأة لاستيراد الغاز في قبرص.