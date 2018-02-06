الاستثمار الأوروبي يمول خط غاز بقيمة 1.5 مليار يورو لتقليل الاعتماد على روسيا

رويترزقال متحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي، لـ"رويترز"، إن البنك وافق، اليوم، على قرض بقيمة 1.5 مليار يورو لخط أنابيب عبر الأدرياتي (تاب)؛ لجلب إمدادات جديدة من الغاز إلى أوروبا وتقليل الاعتماد على روسيا.ومن المنتظر أن يجلب تاب، وهو الجزء الأخير في مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي

رويترز





قال متحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي، لـ”رويترز”، إن البنك وافق، اليوم، على قرض بقيمة 1.5 مليار يورو لخط أنابيب عبر الأدرياتي (تاب)؛ لجلب إمدادات جديدة من الغاز إلى أوروبا وتقليل الاعتماد على روسيا.

ومن المنتظر أن يجلب تاب، وهو الجزء الأخير في مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي يتكلف 40 مليار دولار، ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز من حقل شاه دنيز 2 العملاق في أذربيجان إلى إيطاليا بحلول عام 2020، ويعبر جورجيا وتركيا واليونان وألبانيا والبحر الأدرياتي.

وشاه دنيز 2 هو أحد أكبر حقول الغاز في العالم، ويطوره كونسرتيوم تقوده “بي.بي”، ومن بين المساهمين في تاب مجموعة سوكار الأذربيجانية للطاقة وبي.بي ومجموعة سنام الإيطالية للغاز.