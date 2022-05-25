«الاستثمار الأوروبي» يبحث تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي المياه والبيئة العام الجاري

يبحث بنك الاستثمار الأوروبي”EIB”عن فرص لتنفيذ مشروعات جديدة فى قطاعى المياه، والبيئة بمصر خلال العام الجارى، وفق ما صرح به ألفريدو آباد ، الممثل الإقليمى للبنك فى مصر.

وقال “آباد” – فى تصريحات خاصة لـ”المال” – إن مصرفه لديه محفظة كبيرة جدا فى قطاع المياه، مشيرا إلى أنه يبحث مع الوزارات المعنية إمكانية التعاون فى مشروع جديد فى مجال البيئية ومكافحة التلوث خاصةً وأن هذا القطاع شهد تنفيذ برنامج جيد فى وقت سابق ويريد تكرار هذا البرنامج .

وأضاف أن مصرفه يعمل منذ أكثر من 40 عامًا فى مصر لتمويل مشروعات فى قطاعات مختلفة مثل النقل ،والطاقة والمياه، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً الاستمرار فى دعم تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصرفه استثمر فى أكثر من 120 مشروعا خلال 42 عاما، لافتاً إلى أن المحفظة الحالية لمشروعاته تبلغ نحو 7.2 مليار يورو %50 منها لتنمية القطاع الخاص والباقى لصالح مشروعات القطاع العام.

و قال إن (EIB) لديه التزام جدى تجاه المشروعات الخضراء من خلال عمله فى قطاعات البنية الأساسية مثل النقل والطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وبنك الاستثمار الأوروبى (EIB) هو مؤسسة الإقراض طويل الأجل، تمتلكه الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبى، ويمثل مصالح هذه الدول، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأخرى لتنفيذ سياسته.

وكان “آباد” قال – فى تصريحات سابقة لـ”المال”- إن مصرفه يستهدف بحث الفرص الموجودة فى مجال تحلية المياه مع القطاعين العام والخاص، وكذلك الشركاء ذوى الصلة بهدف التعاون المشترك، مضيفا أن البنك يمضى قدمًا فى تمويل المشروعات المختلفة فى قطاعات مثل النقل والمياه الصرف الصحى، ونوه بتمويله عددًا من مشروعات النقل الصديقة للبيئة فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، ومنها خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى الأول والثانى والثالث، وترام الإسكندرية.