استثمار

«الاستثمار الأوروبي» والبنك الأهلى يوقعان على قرض 800 مليون يورو الشهر المقبل

ضمن 1.9مليار وافق عليها الأول لمصر
أحمد عاشور 7:12 ص, الأربعاء, 22 يوليو 20 7:12 ص, الأربعاء, 22 يوليو 20

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كشفت مصادر مطلعة أن بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأهلى المصرى سيوقعان الشهر المقبل على قرض 800 مليون يورو تمهيدا لإتاحته لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقرض البنك الأهلي ضمن حزمة تمويلية ضخمة بقيمة 1.9 مليار يورو أعلن عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى عليها لمصر منذ أيام، من بينها 1.1 مليار يورو لتنفيذ مشروعات لوزارة النقل.

وأضافت المصادر المطلعة على الاتفاق التمويلي أنه جار تحديد موعد توقيع تمويلات النقل، بالتنسيق مع عدد من الجهات التمويلية التى ستقدم قروضا أيضا لنفس المشروعات.

وفى هذا السياق، قالت مصادر إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يفاوض وزارة النقل لإتاحة 250 مليون يورو لمشروعات مترو الأنفاق، وجار وضع اللمسات النهائية للاتفاق.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مطلع الأسبوع عن تفاصيل اتفاق قروض بنك الاستثمار الأوروبي، وأوضحت أن التمويلات تتضمن 1.1 مليار يورو لصالح 3 مشروعات لقطاع النقل بما يساهم فى تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة.

يهدف التمويل إلى تحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن، وفقا لوزيرة التعاون الدولي.

توجه التمويلات لإعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وتتضمن أيضا إعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل، وتطوير الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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