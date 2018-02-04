الاستثمار الأوروبي: نستهدف المشاركة في التحول الاقتصادي لمصر

سمر السيد:قال كريستوف لوسية، مدير بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر، أن البنك يدعم القطاع الخاص فى المنطقة الأورومتوسطية، ومنها دول مصر والمغرب وتونس لتشجيعه للدخول فى مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن المساعدة فى خلق الوظائف، مؤكداً أهمية أن يتدخل رجال الأعمال بشكل أساسى فى هذا النطاق.وأضاف فى

سمر السيد:

قال كريستوف لوسية، مدير بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر، أن البنك يدعم القطاع الخاص فى المنطقة الأورومتوسطية، ومنها دول مصر والمغرب وتونس لتشجيعه للدخول فى مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن المساعدة فى خلق الوظائف، مؤكداً أهمية أن يتدخل رجال الأعمال بشكل أساسى فى هذا النطاق.

وأضاف فى كلمته بفعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، أن مصرفه يستهدف المشاركة فى التحول الاقتصادى لمصر، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت حدوث تحولات جيدة فى نطاق بيئة الأعمال، غير أن الحكومة المصرية تواجه تحديات بشكل يومى، ولذا يجب أن يكون لديها استراتيجية لقطاع الوظائف، كما يجب الترويج للمشروعات الصغر ومتناهية الصغر.

وذكر أن البنك ينفذ الكثير من المشروعات فى 150 دولة.