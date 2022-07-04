«الاستثمار الأوروبي»: مصر في صدارة الدول بالنسبة لعمليات البنك خارج أوروبا

أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، أن مصر تحتل المركز الأول لعمليات البنك خارج أوروبا.

و أشارت فيجليوتي إلى حرص بنك الاستثمار الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر وزيادة محفظة التعاون في جميع المشروعات ذات الأولوية، لاسيما تلك المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تمويل برامج توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

و أضافت فيجليوتي أن البنك يتمتع بخبرة فريدة في دعم العمل المناخي هنا في مصر وحول العالم، ويعمل بشكل وثيق مع الشركاء المصريين قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP27) بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل”.

وأشارت إلى أهمية اجتماعات العمل التي تم عقدها مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط في مقر البنك في لوكسمبورج مؤخراً.