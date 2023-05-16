«الاستثمار الأوروبي»: «ماني فيللوز» نموذج متميز فى التكنولوجيا المالية

استقبلت شركة ماني فيللوز اليوم في مقرها بمبنى الحرم اليوناني بالتحرير جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB).

تأتي زيارة فيجليوتي في إطار مبادرة أطلقها البنك لاستطلاع الفرص الاستثمارية في مصر بهدف دعم الشمول المالي المُستدام في البلاد. كما شملت الزيارة كذلك شركة سواري فنتشرز

كانت ماني فيللوز هي شركة التكنولوجيا المالية الوحيدة على جدول زيارة بنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر، مما يعكس المكانة الكبيرة للشركة وأثرها المشهود على قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

و أعرب أحمد وادي، الرئيس التنفيذي لماني فيللوز، عن سعادته بالزيارة، وصرح قائلًا: “فخورون لكون بنك الاستثمار الأوروبي قد اختصنا بهذه الزيارة، ونعتبرها بمثابة شهادة على نجاحنا وتقدير للعمل الدؤوب الذي بذله فريقنا لصنع فارق واضح في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي في مصر. كلنا ثقة أن زيارة بنك الاستثمار الأوروبي سيكون لها بالغ الأثر على قطاع التكنولوجيا المالية والدفع نحو تحقيق الشمول المالي، ونعتز بكوننا في طليعة ذلك”.

من جانبها، علقت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على الزيارة قائلة: “يسعدنا أن نشهد على الطبيعة نتائج الدعم الذي نقدمه لماني فيللوز، والتي نعدها مثالًا رائعًا لغيرها من الشركات في المنطقة العربية، وشركة في مجال التكنولوجيا المالية تتشارك معنا رؤيتنا لتعزيز الرخاء المادي للأفراد، خاصة خلال الأزمات والاضطرابات الاقتصادية. نتطلع خلال الأشهر المقبلة إلى مزيد من التعاون مع الشركات المصرية التي نجحت في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وكذلك الاستثمار في بيئة أعمال التكنولوجيا المالية في المنطقة.

حققت شركة ماني فيللوز العديد من النجاحات منذ إطلاقها، حيث تم تحميل تطبيقها أكثر من 6 ملايين مرة، ويستخدمه أكثر من 350 ألف مستخدم نشط، ومنذ بداية العام 2023، جمعت الشركة إجمالي رأس مال 42.8 مليون دولار، منها 37.2 مليون دولار جمعتها خلال أحدث جولة تمويل لها من الفئة ب.