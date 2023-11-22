«الاستثمار الأوروبى» يوفر 1.2 مليار يورو تمويلات لصالح مشروعات محلية

كشفت «جيلسومينا فيليوتي» نائب رئيس البنك الأوروبى للاستثمار عن أن إجمالى التمويلات التى وفرها مصرفها لصالح قطاعى الزراعة والمياه بمصر تبلغ نحو 1.2 مليار يورو.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن تلك المبالغ تأتى ضمن تمويلاته التى خصصها لصالح مشروعات برنامج نوفى بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى و البالغ قيمته 4 مليارات يورو.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 1.5 مليار لصالح مشروعات قطاع النقل المستدام ، و1.3 مليار لصالح قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة لم يتم استغلالها إلى الآن.

جاءت تلك التصريحات على هامش المائدة المستديرة التى نظمتها وزارة التعاون الدولي، يوم الأحد الماضى لإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

وتابعت المسئولة الأوروبية أن البنك يعتبر أكبر ممول عالميًا ، مشيرة إلى أنه مملوك لـ27 دولة عضواً فى الاتحاد الأوروبي، و أن الاستثمارات التى يوفرها لصالح مصر تعد مهمة لتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد.

وأكدت أن دعم البنك للاقتصاد المصرى ثابت وقوي، لاسيما وأن مصر دولة هامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.

وقالت إن البنك وجه تمويلات منذ بداية عمله محليًا فى عام 1978 إلى الآن بقيمة 15 مليار يورو، مضيفة أنه خلال العشر سنوات الماضية سجلت إجمالى تمويلاته نحو 10 مليارات يورو.

وأشارت إلى أنه ليس لديها أرقام محددة بخصوص الاستثمارات المتوقعة للبنك محليًا بنهاية العام الجاري، لكنه خلال الفترة من عام 2018 حتى العام الماضى كان معدل إقراضه السنوى للمشروعات المنفذة بمصر يبلغ حوالى مليار يورو تقريبًا.

وكشفت عن أن البنك يتفاوض حاليًا مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بقطاع الاستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة، مشيرة إلى أنها ما زالت تحت التفاوض وخلال الأسابيع المقبلة سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بها.

وافتتح بنك الاستثمار الأوروبي «EIB» يوم الإثنين الماضى رسميًا مركزه الإقليمى الجديد فى القاهرة، لتعزيز المشاركة والتعاون مع القطاعين العام والخاص فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

و بنك الاستثمار الأوروبي مؤسسة الإقراض طويل الأجل التابعة للاتحاد الأوروبى والمملوكة للدول الأعضاء فيه؛ و يتيح التمويل للاستثمارات المختلفة من أجل المساهمة فى تحقيق أهداف سياسة الاتحاد.

وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّــى» عدد 9 مشروعات تغطى 3 قطاعات رئيسية وهى الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعى والاقتصادى والبيئى.

وتم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم فى برنامج نُوَفِّى+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل.

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار للمياه و3.35 مليار للزراعة والأمن الغذائى.

نائب رئيس البنك: الدولة قادرة على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام