الاستثمار الأوروبى يوفر تمويلات جديدة بقيمة 1.2 مليار يورو

سمر السيديخطط بنك الاستثمار الأوروبى، لتوفير تمويلات جديدة لمصر بقيمة 1.2 مليار يورو خلال العامين المقبلين، لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات النقل فى القاهرة والإسكندرية، ودعم قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التمويل من البنوك المحلية والصرف الصحى.وقال كريستوف لوسيه، الممثل الإقلي

سمر السيد

يخطط بنك الاستثمار الأوروبى، لتوفير تمويلات جديدة لمصر بقيمة 1.2 مليار يورو خلال العامين المقبلين، لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات النقل فى القاهرة والإسكندرية، ودعم قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التمويل من البنوك المحلية والصرف الصحى.

وقال كريستوف لوسيه، الممثل الإقليمى للبنك بمكتب الشرق الأدنى لـ «المال»، إن محفظة البنك الجارية حاليا تقدر بـ4.7 مليار يورو، فى قطاعات النقل والمياه والطاقة، مشيرا إلى أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى، تتحسن و الحكومة تساند الاستثمار وتدعمه.

وتابع :« البنك حريص على دعم استثماراته فى مصر مع التركيز على المشروعات الاجتماعية، مثل تحسين خدمات الصرف الصحى وغيرها».

وكان البنك، قد أعلن ديسمبر الماضى توقيعه على اتفاقية قرض لمنح بنك مصر، مبلغ 250 مليون يورو، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية، وكان البنك قد مول 246 مشروعا صغيرا ومتوسطا محليا منذ عام 2009 بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 743 مليون يورو.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبى، المؤسسة المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبى ويقع مقره بمدينة لوكسبرج.

وحسب تصريحات سابقة لسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، وصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من بنك الاستثمار الأوروبى منذ الشراكة بينهما إلى 8.2 مليار يورو.