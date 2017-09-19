الاستثمار الأوروبى من يورومني: الحكومة جادة فى تحسين الاقتصاد

سمر السيد قالت نتالى كليمنس، رئيس تمويل الشركات فى بنك الاستثمار الأوروبى، اليوم الثلاثاء، إن البنك يشعر بجدية الحكومة منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي، مارس 2015، مشيرة إلى أن تم تم وضع وتطبيق استراتيجيات واضحة لتحسين الاقتصاد. جاء ذلك في…

سمر السيد

قالت نتالى كليمنس، رئيس تمويل الشركات فى بنك الاستثمار الأوروبى، اليوم الثلاثاء، إن البنك يشعر بجدية الحكومة منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي، مارس 2015، مشيرة إلى أن تم تم وضع وتطبيق استراتيجيات واضحة لتحسين الاقتصاد.



جاء ذلك في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر اليورومني المنعقد بالقاهرة.



وأشارت إلى أن استثمارات البنك تتزايد بمصر فقد تم استثمار 30 مليار يورو في الـ30 سنة الماضية، و2 مليار يورو في 2016.

وأضافت: “نعمل على توسيع أعمالنا في مصر، ونخطط لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مستوى التنافسية في السوق المصرية ونفكر في العمل في مجال الطاقة”.



وتابعت: “البنك يبحث عن مشروع مثمر ومجدٍ اقتصاديا، لذلك يشجع المستثمرين الكبار لدخول السوق بجانب الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة التى تحصل على دعم طويل المدى”.

كما يقدم البنك الدعم الفني للمساهمة في نمو الشركات مما ينعكس على تنافسية السوق ولا يشترط أن تكون الشركات من القطاع العام أو الخاص، ولكن يتم النظر لجدوى المشروع.

