الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين في قطاع تصنيع التكنولوجيا الفائقة يقفز 25% خلال 7 أشهر

قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى الصين في قطاع تصنيع التكنولوجيا الفائقة نما بنسبة 25.3 % على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وفقا لوكالة شينخوا.

وشهدت صناعات التكنولوجيا الفائقة ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.8 % خلال الفترة المذكورة.

وبلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 766.71 مليار يوان (حوالي 106.48 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى يوليو هذا العام، بانخفاض بنسبة 4 % على أساس سنوي.

وفي الأشهر السبعة الأولى، ارتفعت الاستثمارات من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا بنسبة 213.7 % و159.9% و113.3 في المائة و61.2 % على التوالي على أساس سنوي.

وتم إنشاء ما مجموعه 28406 شركة جديدة باستثمارات أجنبية خلال هذه الفترة، بزيادة بنسبة 34 % على أساس سنوي.